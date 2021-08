Bad Wörishofen

Kriminelle fordern in Bad Wörishofen mit Inkassobriefen Geld

Plus Eine Bad Wörishoferin soll zahlen, der Ton ist scharf. Kein Einzelfall, wie sich zeigt. Betroffen sind auch Jüngere.

Von Helmut Bader und Markus Heinrich

Enkeltrick am Telefon und E-Mail-Phishing sind bekannte Betrugsmaschen. Immer wieder gelingt es Kriminellen so, meist ältere Menschen um ihr Geld zu bringen. Doch sie versuchen es auch per Post. Eine Frau aus Bad Wörishofen wurde per Brief unter Druck gesetzt. Längst kein Einzelfall, wie sich zeigt. Und Adressaten sind zunehmend jüngere Menschen, die gerne im Internet einkaufen. Die Frau aus Bad Wörishofens Gartenstadt fand in ihrem Briefkasten ein Schreiben in einem Kuvert, das dem eines Behördenschreibens sehr ähnlich sah.

