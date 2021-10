Neues Duo führt den Verein für Ambulante Krankenpflege

Plus Nach zwei Todesfällen im Vorstand wählten die Mitglieder des großen Bad Wörishofer Vereins eine neue Führungsspitze.

Zwei Todesfälle in Bad Wörishofen haben den Verein für Ambulante Krankenpflege Bad Wörishofen der Führung beraubt. Für den zwischenzeitlich verstorbenen Vorsitzenden Volker Windweh und die ebenfalls zwischenzeitlich verstorbene Beisitzerin Ilse Erhard mussten die Mitglieder nun Nachfolgende wählen.