„Schwätzbänkle“ gegen Einsamkeit in Bad Wörishofen

Plus In Bad Wörishofen steht jetzt eine ganz besondere Bank. Das "Schwätzbänkle" soll einsame Menschen miteinander ins Gespräch bringen.

Platznehmen für einen kleinen Plausch kann man ab sofort auf einem ganz besonderen Bänkchen an der Westseite des Paradieses in Bad Wörishofens Gartenstadt. Hinter der Idee von Franz Egger vom Pfarrgemeinderat von St. Ulrich steht vor allem der Gedanke, der Einsamkeit vieler Menschen entgegenzuwirken.