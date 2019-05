00:32 Uhr

Bescheide: Summe bleibt unbekannt

Es geht um den Engpass im Steueramt

Um welche Summen geht es beim Engpass in der Bearbeitung von Steuerbescheiden im Rathaus von Bad Wörishofen? Das ist bislang unklar – und bleibt es vorerst auch.

Bürgermeister Paul Gruschka (FW) teilte auf Nachfrage unserer Zeitung am Dienstag mit, in „Sachen Bearbeitung der Bescheide in unserer Kämmerei/Steuerabteilung geht es allein darum, dass die Bescheide bis zum Jahresende fristgerecht bearbeitet werden, damit der Stadt Bad Wörishofen kein Schaden entsteht.“

Er könne aufgrund der Personalsituation in der Kämmerei die Stadtkämmerin „nicht mit Ermittlungen beauftragen, die für die Sachbearbeitung keinen Fortschritt bringen“, sagte Gruschka zu der Frage nach der Summe an Forderungen, die am Jahresende verjähren könnte, wenn Bescheide nicht rechtzeitig verschickt werden. Er werde er aber wieder berichten, sobald die Bescheide erstellt sind.

Die Mindelheimer Zeitung hatte im März erstmals darüber berichtet, dass es Verzögerungen bei der Bearbeitung von Steuerbescheiden im Rathaus von Bad Wörishofen gibt. Bürgermeister Gruschka hatte dies damals bestätigt und mit einem Krankheitsfall begründet. Noch sei keine Verjährung eingetreten, ließ Gruschka damals wissen.

Kritiker warfen dem Bürgermeister in der Folge vor, das Problem bestehe schon länger, er habe zu spät reagiert, was Gruschka zurückwies. (m.he)

