Besinnlichkeit vor vollem Haus

Das große Adventskonzert der Musikschule Bad Wörishofen ist ein Höhepunkt der Vorweihnachtszeit.

Von Maria Schmid

Alle Jahre wieder aufs Neue – und alle Jahre wieder ist es etwas Besonderes. Die Rede ist vom Adventskonzert der Irmgard Seefried Sing- und Musikschule Bad Wörishofen in St. Justina. Wenn dann auch noch rund 60 der jüngsten Sängerinnen und Sänger der Musikalischen Früherziehung (Maria Keßler-Rothdach) und der Musikalischen Grundausbildung (Ursula Aurbacher) vorne im Altarraum stehen, Triangel oder Xylophone schlagen, Kerzen in den Händen halten, mit roten Rentiernasen und braunen Geweihen auf dem Kopf singen, dann ist Weihnachten nicht mehr weit.

Gebannt lauschten die zahlreichen Besucher dem vielseitigen Programm. In diesem Jahr waren die unterschiedlichsten Ensembles der Musikschule zu hören, etwa das Blechbläserensemble (Patrick Henrichs) gemeinsam mit dem Querflötenensemble (Edit Gazsarovszky) mit „See the conqu’ring hero comes“ von Georg Friedrich Händel. Das Tenorhorn-Trio (Magnus Blank) hatte sich für adventliche Musik aus Tirol entschieden, das Gitarrenquintett (Winfried Probst) für „Hark! The Herald Angels Sing“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy und das Geigenensemble (Marta Zsiros) erzählte von „Roter Himmel, blaue Wolken“ von Christoph Pampuch, an der Gitarre von Ingrid Baum unterstützt.

Am Ende gab es eine Bescherung für die gute Sache

Lindy Kerby schrieb das „Wise men still seek him“, von dem Querflötenensemble sehr harmonisch interpretiert. Ein gemischtes Ensemble mit Gitarre, Hackbrett, Blockflöte und Geige zeigte auf, dass sie alle „Musik zur Freude“, von Kathi Stimmer, intonierten. Doch damit nicht genug.

Das Klarinettentrio (Melanie Schiefele) erzählte von „Maria durch ein Dornwald ging“ und das Blockflötenensemble (Katrin Lapsit-Hanel) ließen gekonnt eine „Patorale“ von Arcangelo Corelli hören. Kirchenmusiker Karl Stepper war an der Bassblockflöte zu hören, während er am Klavier und der Orgel aktiv mitwirkte.

Natürlich wurde auch gesungen. Das Gesangsensemble mit Alexandra Jörg an Klavier und Maria Hoffmann an der Geige begleiteten die Sängerinnen beim „Carry on my wayward son“ von Kerry Livgren. Zu Recht spielte das Blechbläserensemble „What a wonderful world“ von Louis Armstrong. Zum großen Finale standen alle Musizierenden im Altarraum, die Besucher erhoben sich und gemeinsam sangen sie „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“. Die Herzen zu öffnen, das bat Präsident Lothar Burghardt vom Rotary Club Bad Wörishofen. Die Gäste öffneten auch ihre Geldbörsen und spendeten für die Projekte von Rotary und der Irmgard Seefried Sing- und Musikschule insgesamt stolze 1300 Euro.

