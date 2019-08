00:31 Uhr

Das alte Löwenbräu als Kulisse für ein Youtube-Video

„Alles sollte authentisch zu Tom passen.“Der 22-jährige Tom Hansen hat seiner Erfahrungen aus der Zeit seiner Krebserkrankung in seinem Song „Hier und jetzt“ musikalisch verarbeitet. Als Kulisse für das Video zu diesem Song wurde das alte Löwenbräu-Areal ausgewählt.

Der 22-jährige Tom Hansen hatte einen Gehirntumor. Heute strahlt er wieder vor Lebensmut und hat seine Erfahrungen in einem Song verarbeitet

Von Thessy Glonner

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr: Musik ist hervorragend geeignet, um die Psyche des Menschen positiv zu beeinflussen, was wiederum auch dem körperlichen Wohlbefinden zugutekommt.

Mit diesem Wissen und ihrem professionellen Band-Projekt „Lichtspiel“ der Deutschen Kinderkrebsstiftung haben Ron Traub und seine Frau Carry aus Bad Wörishofen den 22-jährigen Tom Hansen aus Flensburg in die Kurstadt anreisen lassen. Ihn werden sie zum „musikalischen Botschafter der Deutschen Kinderkrebsstiftung im Norden“ machen.

Hinter dem begabten jungen Mann liegt eine harte Zeit, denn nachdem ein bösartiger Gehirntumor bei ihm diagnostiziert wurde, war plötzlich nichts mehr wie vorher. Doch die Ärzte konnten ihn retten, und sein tapfer erkämpfter neuer Lebensmut spricht aus jeder Zeile seines anspruchsvollen Liedtextes: „Ich hab mein Leben gewonn’n, doch vieles verlor’n, aber ich spür’, dass ich noch nie so frei war“.

„Hier und jetzt“ heißt der Song, in dem Tom den Weg aus seiner schweren Krankheit verarbeitet hat. Ein Weg, der durch äußerst schwierige Meilensteine wie „Depression, Frustration und Kollision“ gekennzeichnet war.

„Die Gedanken an das was war, haben mir so oft die Seele zerfetzt“, singt der „Survivor“ (englisch: Überlebender), wie er sich nennt, überzeugend beim Video-Dreh im kunstnebelumschwadeten Keller der „Löwenbräu“-Location. Als Hilfe, um das Projekt des „Lichtspiel“-Teams verwirklichen zu können, hat die Firma Glass-Bau die Räume des inzwischen stillgelegten Gasthauses kostenlos zur Verfügung gestellt und für den nötigen Strom gesorgt.

Dann agierte André Schmitt von der Firma Pixelflow TV & Filmproduktion mit seinen Leuten, um den Sänger – passend zum derart sensiblen Thema über Krebs bei jungen Menschen – entsprechend darzustellen. Später, als der wandlungsfähige Künstler sich nach dem etwas schwermütigen Teil des Drehs im hellen Sonnenschein präsentierte, standen ihm Lebensfreude pur und Optimismus ins Gesicht geschrieben.

„Wir haben den Song gemeinsam entwickelt und mit Arrangeur im eigenen Studio aufgenommen. Alles sollte authentisch zu Tom passen“, berichtet Projektleiter Ron Traub erfreut und verrät, dass der NDR demnächst eine Reportage mit Tom Hansen plane.

Als „Höhepunkt“ wird das in Bad Wörishofen gedrehte Video auf YouTube erscheinen. Dort hat „Lichtspiel“ bereits einen eigenen Kanal, auf dem Botschafter Tom bald mit markanter Stimme sein „Hier und jetzt“ präsentieren wird.

