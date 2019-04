17.04.2019

Der Natur wiedergeben, was ihr anderswo genommen wurde

Eingriffe in die Nautur - etwa in Form von Bauprojekten - müssen durch Ausgleichsflächen kompensiert werden. Möglich ist dies nur innerhalb von zusammenhängenden Ökosystemen wie dem Günztal, das sich von den Quellen bei Obergünzburg bis nach Günzburg erstreckt.

Die Stiftung Kulturlandschaft Günztal kümmert sich seit fast 20 Jahren um Ausgleichsflächen. Damit sollen vor allem Baumaßnahmen kompensiert werden.

Von Franz Kustermann

Bei jedem Eingriff in die Natur, meist wegen Baumaßnahmen, muss seit fast 20 Jahren ein naturschutzlicher Ausgleich geschaffen werden. Zunehmend beauftragen Kommunen und gewerbliche Bauherren die Stiftung Kulturlandschaft Günztal, um diese Aufgabe mit der Anlage von Kompensationsflächen zu erfüllen. Das Prinzip: Der Natur soll das zurückgegeben werden, was ihr an anderer Stelle genommen wurde. Möglich ist dies nur innerhalb von zusammenhängenden Ökosystemen, etwa dem Günztal, das sich von den Quellen bei Obergünzburg bis nach Günzburg, der Mündung der Günz in die Donau, erstreckt.

Dabei ist es allerdings völlig unerheblich, ob sich die Kompensationsfläche direkt im Bereich des Bauprojekts oder beispielsweise 50 Kilometer entfernt befindet. Nach Angaben des Geschäftsführers der Stiftung, Peter Guggenberger-Waibel, ist es zwar wünschenswert, nicht aber Bedingung, dass die an der Baustelle vertriebenen Tier- und Pflanzenarten an der dafür geschaffenen Ausgleichsfläche angesiedelt werden. Entweder führt die Stiftung die Projekte und Maßnahmen selbst durch oder sie tritt als Berater und Dienstleister für Projektträger, Gemeinden, Verbände sowie Behörden auf.

Die Stiftung will die biologische Vielfalt im Unterallgäu erhalten und fördern

Neben der Umweltbildung und der Öffentlichkeitsarbeit ist der sogenannte „Kompensationsausgleich“ eine der wichtigsten Aufgaben der vor über 19 Jahren gegründeten Stiftung. Sie hat sich den „Erhalt und die Förderung der biologischen Vielfalt“ im Günzgebiet durch die Entwicklung eines Biotopverbundes auf die Fahne geschrieben. Immer mehr Firmen und Kommunen kommen auf die Stiftung zu, die sich dann dauerhaft um Schaffung und Pflege der Ausgleichsflächen kümmert.

1994 haben sich Michael Nett und Walter Schneider ehrenamtlich unter dem Dach des Bund Naturschutzes in Ottobeuren zusammengetan, um die Natur entlang der Günz zu schützen. Im Jahr 2000 beschlossen beide, das Ganze auszuweiten, und gründeten die Stiftung. Das Startkapital stammt aus einem Umweltpreis der Bayerischen Landesstiftung (20.000 D-Mark) und mehreren Unternehmensspenden. Mit 100.000 Euro hatte man damals die Stiftung aufgebaut – mit dem Ziel, langfristig eine Institution zu schaffen, die diese „Sachaufgabe Biotopverbund Günztal“ von den Quellen bis zur Mündung in die Hand nimmt und langfristig betreut. Schwerpunkte sind nachhaltiger Naturschutz, effektive Umweltbildung, und wirksame Öffentlichkeitsarbeit. Dabei ist die Stiftung „operativ tätig“: Das heißt, sie organisiert auch selbst eigene Projekte.

Die Biogasanlagen im Unterallgäu haben das Preisgefüge bei landwirtschaftlichen Flächen stark verändert

Guggenberger-Waibel beklagt, dass in der Politik vieles gut gemeint, aber nicht bis zum Ende bedacht worden sei: Von 2001 bis 2011 habe die Stiftung 70 Prozent des freiwilligen Vertragsnaturschutzes verloren, weil sich durch die Biogasanlagen das Preisgefüge bei landwirtschaftlichen Flächen dermaßen verändert habe.

