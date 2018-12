20.12.2018

Die „Neuen“ übernehmen

In der Erlösergemeinde gibt es einen veränderten Kirchenvorstand – aber nicht nur das

Hier ein Ende, da ein Anfang: In der evangelischen Erlösergemeinde Bad Wörishofen lenkt jetzt ein neuer Kirchenvorstand die Geschicke. Er wurde feierlich ins Amt eingeführt. Sekretärin Sabine Clausen hört dagegen auf. Pfarrerin Susanne Ohr stellte Nicole Schmid als neue Sekretärin vor.

Der Kirchenvorstand ist für die nächsten sechs Jahre gewählt. „Sie sind der Spiegel der Gemeinde“, sagte Ohr. Es sei viel Arbeit damit verbunden. Es werde auch Kompromissbereitschaft gefragt sein. „Im Beruf und in der Öffentlichkeit sollt ihr als Christen Leben und der Gemeinde mit euren Erfahrungen dienen. … Geht gewissenhaft mit dem Geld und Gut der Gemeinde um“, so sagte Ohr unter anderem.

Ohr verabschiedete Sabine Clausen, die 2003 mit ihrer Familie nach Bad Wörishofen kam. Sie trat dem Posaunenchor bei, in dem zeitweise alle Familienmitglieder mitspielten, war auch in anderen Bereichen aktiv so von 2006 bis 2012 auch im Kirchenvorstand. Da ihr Mann einen neuen Arbeitsbereich im hohen Norden gefunden hat, wird sie mit ihm an die Ostseeküste ziehen. Sie sagte: „Unser Rentendasein wollten wir ohnehin dort oben verbringen – nun wird es halt früher.“ Für Pfarrerin Ohr sei Sabine Clausen mehr als eine Schreibkraft gewesen, schreibt Manfred Gittel im „iG“: „… sie war engagiert und gelassen, kreativ und mit Humor gesegnet, bodenständig und doch offen für alles Neue hat sie für eine gute Atmosphäre im Büro gesorgt.“

Nicole Schmid ist nun das neue Gesicht im Pfarramt. Sie ist 39 Jahre alt und lebt mit ihrer achtjährigen Tochter in Mindelheim.

Sie sagte, sie blicke mit großer Neugierde ihrer neuen Aufgabe entgegen. (sid)

