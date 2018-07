vor 17 Min.

Die WM ist schon entschieden

Der Kindergarten-Weltmeister von Bad Wörishofen steht fest.

„Tor! Tor! Tor!“ Sie sind drei bis sechs Jahre alt, reißen ihre kleinen Arme hoch, springen in die Luft und drehen sich im Kreis, die kleinen Weltmeisterschafts-Fußballerinnen und -Fußballer vom Kindergarten St. Anna. Sie haben die Entscheidung um den Titel schon durchgespielt, bevor am Sonntag, 15. Juli, das Finale angepfiffen wird. Die 125 Buben und Mädchen ware mit Feuereifer bei der Sache. Ausgestattet mit selbst gemalten und gebastelten Fähnchen geht es ins Turnier. Andere schlagen fleißig ihre kleinen Trommeln, pfeifen, was das Zeug hält. Auch eine Vuvuzela tönt laut durch den Raum. Ihr Auftritt ist bunt und schrill und voller Begeisterung.

Sabrina Schmid ist nicht nur stellvertretende Leiterin der Kindertagesstätte St. Anna, sie ist auch Spielführerin und Schiedsrichterin in einer Person. Natürlich gibt es auch in jedem Tor einen Torwart oder eine Torwartin, der die schwierige Aufgabe mehr oder weniger ernst nimmt. Mal hält der eine Torwart sich schüchtern am Tor fest, ein anderer schafft es, den Ball super abzuwehren. Und immer wieder gibt es in den Ecken großen Andrang, wenn der weiche Ball einfach nicht mitkommen will, jedenfalls nicht dorthin, wo er hin soll, nämlich in das gegnerische Tor. Alles wie bei den Großen eben. Und dann fallen doch die ersten Tore: Mäuse und Marienkäfer trennen sich 1:1, die Bären und Marienkäfer 1:1, die Bären gegen Eichhörnchen ebenfalls 1:1 und die Mäuse und Eichhörnchen spielen 2:1. Es sind schließlich die „Marienkäfer“, die sich stolz „Weltmeister“ nennen können und natürlich einen goldglänzenden Pokal in ihr Gruppenzimmer tragen. Und die Lautstärke? Kindergartenleiterin Katharina Beggel lacht und sagt: „Ich habe es bis zu mir herauf gehört und konnte somit auch teilnehmen.“ (sid)

