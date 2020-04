Diskussion in Pfaffenhausen: Wird ein Biotop zum Fischweiher?

Plus Einige Bürger aus Pfaffenhausen zeigen sich besorgt. Was die verändertes Biotop für die Natur bedeutet könnte.

Zwischen Pfaffenhausen und Schöneberg liegt ein kleiner Weiher an der Mindel, vom Altwasser übrig geblieben nach der Begradigung des Flusses. Den „Biberteich“ nennen ihn die Unterallgäuer, die hier gerne spazieren gehen, wie Angelika Grabmeier und ihr Mann Erwin aus Schöneberg. Man kann dort zum Beispiel einen Zaunkönig beobachten, der Moos heranschafft für sein Nest, Rotkehlchen, Schwanzmeisen und viele andere Vögel. Fast verwunschen, zugewachsen mit alten Weiden und Gebüsch, mit vom Biber gefällten alten Stämmen und einer kleinen verwilderten Insel mittendrin. Was für den Menschen vielleicht ungepflegt oder „schlampig“ aussieht, war für Tiere, insbesondere Vögel ein Lebensraum zum Brüten und zur Nahrungssuche.

Fischrecht für Pfaffenhauser Weiher an Hobbyangler verkauft worden

Vergangenheit ist jetzt das Zugewachsene, und damit für die Tiere Schützende, denn das Fischrecht für den Weiher, der auf dem Flurgrundstück der Gemeinde Pfaffenhausen liegt, ist an einen neuen Hobbyangler verkauft worden, der Bäume und Buschwerk großflächig entfernen ließ, um das Naturidyll tauglich für den Fischbesatz zu machen. Zwar kommt nun mehr Licht und Sonne auf die Wasserfläche, was manche Lebewesen dort schätzen, doch dass auch die alten Baumstämme aus dem Wasser gezogen wurden und zudem die ganze Aktion um den 20. März stattgefunden hat, ist weder für dort brütende Vögel noch für Kleinlebewesen im Wasser förderlich.

„In alten Stämmen leben unzählige Insekten und Kleinlebewesen! Fischteiche haben nur einen geringen ökologischen Wert!“, so äußerte sich Martin Kraft, Prof. Dr. bei MIO (Marburger Institut für Ornithologie und Ökologie) auf Anfrage zu den Vorgängen. Dem neuen Besitzer des Fischrechtes im Teich und auch in einem Stück der angrenzenden Mindel geht es dagegen um den Wert des Gewässers aus Sicht des Anglers.

Die Insel soll dem Biber vorbehalten bleiben

Er plant auch weitere Maßnahmen wie er der MZ auf Anfrage in einer Mail mitteilte: „Ich werde den Teich zu gegebener Zeit ablassen und von untergegangenen Stämmen und Schlamm befreien, sodass im Wasser wieder etwas mehr leben kann. Die Insel bleibt dem Biber vorbehalten. Allerdings würde ich mich freuen, wenn die Gemeinde Draht um die großen Bäume anbringt“. Das direkt angrenzende Pfaffenhauser Moos schließt den Weiher nicht mit ein, doch für die zahlreichen Libellen, Schmetterlinge, Vögel, Kröten und anderen Tierarten gelten keine vom Menschen gesetzten Grenzen. Sie besiedeln auch noch das kleine Gewässer an der Mindel.

So findet der Eisvogel, der seine Bruthöhle nur eine kurze Flugstrecke entfernt gebaut hat, im Teich Nahrung, wenn in der Mindel einmal brauntrübes Hochwasser fließt und auch sonst schaut er dort gerne vorbei. Dies bestätigte auch Josef Schlögel, vom Landesbund für Vogelschutz, der den Teich kennt und dort vor Jahren einen direkt am Teich brütenden Eisvogel beobachten konnte.

Wurde gegen das Bundesnaturschutzgesetz verstoßen?

Die Naturschutzbehörde des Landratsamtes beschäftigt sich nun mit den Vorgängen. Die Gesetzesregelung lautet „Vom 1. März bis zum 30. September dürfen Hecken, Gebüsche oder andere Gehölze laut Gesetz zwar nicht radikal zurückgeschnitten werden – schonende Form- und Pflegeschnitte sind jedoch erlaubt.“

Eva Büchele, Pressesprecherin der Landratsamtes Unterallgäu, äußerte sich dazu wie folgt: „Sollte der Zeitpunkt der Rodung tatsächlich außerhalb des Zeitraums 1. Oktober bis 28. Februar gelegen haben, so wäre dies ein Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz, der grundsätzlich geahndet werden kann. Die Rechtsverfolgung im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens liegt im Ermessen der Unteren Naturschutzbehörde. Das Gesetz sieht für einen Verstoß ein Bußgeld bis zu 10.000 Euro vor.“

Angelika Grabmeier und ihrem Mann Erwin liegt wie vielen anderen Naturfreunden dieser Teich am Herzen, sie hoffen, dass dort auch weiterhin Biber, Vögel und Insekten leben können.

