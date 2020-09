11:00 Uhr

Ein Bauplatz, zwei Baupläne: Ungewöhnliche Debatte in Türkheim

Einen eigenwilligen Zuschnitt hat dieses Grundstück an der Augsburger Straße, das nach einem Beschluss des Bauausschusses nun bebaut werden soll. Dafür lagen gleich zwei verschiedene Bauanträge vor.

Von Wilhelm Unfried

Das gibt es auch nicht alle Tage. Dem Bauausschuss lagen zwei verschiedene Bauvoranfragen für ein Grundstück an der Augsburger Straße vor. Ein Antragsteller möchte ein Reihenhaus mit drei Einheiten bauen, der andere zwei Einfamilienhäuser. Bei Bauherren brauchen aber noch Befreiungen vom Bebauungsplan, und dies hat mit der Geschichte dieses Grundstückes zu tun. Die Vorgeschichte verriet Lothar Rogg von der Bauverwaltung des Marktes.

Nach dem Bebauungsplan der Gemeinde Türkheim war das Grundstück bislang unbebaubar

Dieses Grundstück in der sogenannten Baumann-Kurve in Richtung V-Markt war bisher „unbebaubar“. Der Grund: Als der Bebauungsplan aufgestellt wurde, war die Augsburger Straße eine Staatsstraße und deshalb war ein Abstand von 23,7 Meter als Baugrenze eingehalten werden.

Nach Worten von Lothar Rogg habe sich die Situation grundlegend geändert. Durch den Bau der Umgehungsstraße wurde die Augsburger Straße zur Ortsstraße herabgestuft. Dieses Grundstück sei nun auf dem Markt angeboten. Nach dem gültigen Bebauungsplan sei es nicht bebaubar. Eine Bebauung könne ermöglicht werden, wenn eine Befreiung von der Baugrenze erteilt würde.

Nun würden sogar zwei Bauvoranfragen der Gemeinde vorliegen, so Rogg weiter. Ein Bauherr möchte ein Reihenhaus, einen sogenannten Dreispänner errichten. Dieser soll zwei Geschoße mit Satteldach (29 Grad Dachneigung und neun Meter Firsthöhe) erhalten.

Bisher gebe es von diesem Grundstück keine Zufahrt zur Augsburger Straße. Der Markt müsste also über den Gehweg eine Ein- und Ausfahrt errichten, die Frage sei wo diese Ausfahrt platziert werde. Gleich in der Nähe liegt bekanntlich die Einfahrt zum V-Markt. Die Kosten für die Ausfahrt müsste de Bauherr tragen. Diese gelte auch für den Anschluss von Kanal und Wasserleitungen.

Ein weiterer Wunsch der Bauherren wäre der Bau einer Doppelgarage im nordwestlichen Eck, im Plan sei derzeit eine Garage und ein Stellplatz vorgesehen. Der Bauherr möchte nun auslosten, ob eine Doppelgarage möglich wäre. Rogg erinnerte daran, dass nach der Stellplatzsatzung der Abstand bei einer indirekten Zufahrt drei Meter zum öffentlichen Grund betragen müsse. Hier würde es sich aber um eine Grenzbebauung zum Gehweg handeln.

Türkheimer Gemeinderäte halten Verdichtung für besser als die Ausweisung neuer Baugebiete in Türkheim

Die andere Anfrage beinhaltet den Bau von zwei Einfamilienhäusern auf dem Grund. Ein Haus mit ausgebauten Dachgeschoß, das andere in Form eines Bungalows. Hier sei die Zufahrt zur Augsburger Straße in der nordwestlichen Ecke vorgesehen.

Bürgermeister Christian Kähler meinte bei der Aussprache, die Ausfahrt ein Problem, da sie in einer Kurve liege. Die Bebauung dieser Ecke fand Marktrat Josef Vogel für gut. Verdichtung sei besser als die Ausweisung neuer Baugebiete. Marcus Jakwert fand beide Anfragen für realisierbar.

Die Abstimmung ging dann in Schritten voran. Einstimmig beschloss das Gremium, eine Bebauung zu ermöglichen, und erteilte die Befreiung hinsichtlich der Überschreitung der Baugrenze nach Westen in Richtung Augsburger Straße. Ebenfalls einstimmig stimmte der Rat eine Zufahrt über den Gehweg zur Augsburger Straße zu. Wo diese genau platziert wird, darüber soll nach Worten des Bürgermeisters noch mit den Bauherren gesprochen werden. Mit 6:2 Stimmen stimmte der Bauausschuss auch dem Bau eines Reihenhauses mit drei Einheiten (Dreispänner) zu. Negativ beschied das Gremium den Wunsch nach Errichtung einer Doppelgarage praktisch auf der Grundstücksgrenze. Auch dieser Beschluss fiel einstimmig.

Sollte bei den Verkaufsverhandlungen der Bewerber mit den Doppelhäusern zum Zuge kommen, so würde der Markt auch dem Vorhaben keine Steine in den Weg legen. Auch in diesem Falle könnte das Grundstück zur Augsburger Straße erschlossen werden.

