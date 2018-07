vor 41 Min.

Ein Beschluss für nichts in Mindelau

Das Beispiel eines Schildes bei Mindelau zeigt dem Stadtrat der Stadt Mindelheim, wie schwer es ist, die Bürokratie in den Griff zu bekommen.

Über Jahre versuchte sich der frühere Bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber in der Rolle des Sisyphos. Als oberster Entbürokratisierer wagte er sich nach Brüssel, um den Wust an Vorschriften zu entrümpeln. Sein Erfolg war trotz aller Mühen ein mäßiger. Wie Sisyphos 1400 vor Christus, König zu Korinth, drehte Stoiber jeden Stein um, um am Ende doch zu erleben, dass die Beharrungskräfte stärker waren.

Die Mindelheimer Stadträte nehmen das Thema mit Humor

Der Mindelheimer Stadtrat hatte sich nun mit einem Vorgang zu beschäftigen, der bei Bürgermeister Stephan Winter einen Anflug von Galgenhumor auslöste. Die Ortsdurchfahrtsgrenzen von Mindelau mussten neu festgesetzt werden. Das hat theoretisch Auswirkungen darauf, ob Anlieger für den Ausbau einer Straße herangezogen werden können. Tatsächlich aber hat es keinerlei Bedeutung mehr, weil die Straßenausbaubeitragssatzung abgeschafft wird. Gemacht werden musste es dennoch.

Ortsdurchfahrten gliedern sich in Erschließungs- und Verknüpfungsbereiche, erläuterte Ronny Herold von der Stadtverwaltung. Eine Ortsdurchfahrt ist also Teil einer Staatsstraße oder einer Kreisstraße wie im Falle Mindelaus.

Konkret geht es um die Ortsdurchfahrt Mindelau

Nun wird es kompliziert. Beginn und Ende einer Ortsdurchfahrt im straßenrechtlichen Sinn ist nicht das gelbe Ortseingangsschild. Dazu sind weiße kleinere Ortstafeln da. Sie tragen in schwarzer Schrift die Aufschrift „OD“. Ortseingangsschilder und Ortstafeln liegen zwar oft dicht beieinander. Sie müssen aber nicht zusammen stehen. Die staatliche Straßenbauverwaltung hat nun das „Bayerische Straßeninformationssystem“ (Baysis) aufgebaut. Darin werden alle überörtlichen Straßen und ihre Lage erfasst. Die Oberste Baubehörde hat vor diesem Hintergrund allen Landkreisen empfohlen, auch die anderen Straßen in diesem System mit aufzunehmen. Dem schloss sich der Bayerische Landkreistag an.

Der Landkreis Unterallgäu hat seine Kreisstraßen bereits exakt vermessen. Erfasst werden mussten auch die Ortsdurchfahrtsgrenzen. Die waren seit vielen Jahren nicht mehr aktualisiert worden, so Ronny Herold.

Für die Kreisstraße MN 25 bei Mindelau gilt nun ein Abschnitt 140. Er reicht von Kilometer 1,164 bis Kilometer 1,613 als Erschließungsbereich. Auf dem Schild steht also „OD-E“.

Bürgermeister Winter wunderte sich über dieses Verfahren „in Zeiten von Entbürokratisierung“. Konkret wird das Schild minimal verschoben. Das war’s. Winter kommentierte ironisch in Richtung Stadtrat: „Sie haben jetzt die historische Chance, diesen Beschluss zu fassen.“

