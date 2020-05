10:21 Uhr

Ein Maibaum in Derndorf als große Überraschung

Die Kindergarten-Mitarbeiter staunten nicht schlecht, als sie am Montag zur Arbeit kamen. Da stand plötzlich ein ganz besonderer Maibaum.

Eine große Überraschung war es für das Team des Kindergarten St. Vitus in Derndorf, als es am Montag den Maibaum am Kindergarten entdeckte. Die Eltern haben in Eigeninitiative das Wiederaufleben des alten Maibaumes geplant und kreativ umgesetzt.

„Da in Zeiten des Coronavirus die Betreuung der Kinder in Kindertageseinrichtungen stark eingeschränkt ist, wird der starke Zusammenhalt unserer Eltern und Kinder vor allem durch diese liebevoll gestaltete Geste für alle sichtbar“, heißt es von Seiten der Kindergarten-Mitarbeiter, die sich bei allen Kindern und Eltern bedanken, die in dieser Zeit so fest zusammenstehen und das verlässliche Fundament eines Kindergartens bilden, das inzwischen keine Selbstverständlichkeit mehr sei.

