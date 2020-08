vor 19 Min.

Ein ganz besonderes Freibad im Unterallgäu

Plus Rechtzeitig zu den Sommerferien konnte das Vereinsbad im Eppishauser Ortsteil Haselbach öffnen. Das Freibad wird von seinen Mitgliedern getragen.

Von Oliver Wolff

Im Schatten sind es 30 Grad, im Wasser kaum weniger. Kinder planschen mit ihren Eltern im Becken, andere Besucher sitzen im Schatten und lassen die Seele baumeln. Die Mitglieder des Haselbacher Vereins-Freibads genießen den Sommer von seiner besten Seite. Seit Kurzem hat das kleine Freibad wieder geöffnet. Wir haben uns vor Ort einmal umgesehen.

Mitglieder haben über Chipkarte Zutritt zum Haselbacher Freibad

Vereinsvorsitzender und Organisator Mario Miller ist in jeder freien Minute im Freibad und schaut nach dem Rechten. Viel hat er dabei nicht zu tun, denn die Badegäste halten sich alle an die Hygienevorgaben. Das sei der Unterschied zu öffentlichen Freibädern oder Badeseen, sagt Miller. „Alle bringen sich ein, jeder passt auf den anderen auf.“ Über Chipkarten bekommen die Mitglieder Zutritt zum Gelände – und ihre Besuchszeiten werden dabei erfasst. So können Kontaktpersonen schnell identifiziert werden, erklärt Miller.

Das Schwimmbad gibt es seit dem Jahr 1973 und wurde nicht nur von Haselbachern für Haselbacher gebaut. „Ich bin seit dem ersten Tag dabei“, erzählt Margit Blach aus dem Nachbarort Weiler. Fast jeden Tag im Sommer zählt sie zu den 200 bis 300 Badegästen, manchmal sogar mehrmals am Tag. Sie genieße die familiäre Atmosphäre, man kenne sich untereinander und verstehe sich.

Viele Haselbacher haben im Freibad das Schwimmen gelernt

Mittlerweile gibt es etwa 1500 Mitglieder im Verein und die Zahl steigt stetig – auch aus dem Umkreis von Eppishausen schätzen Badefreunde das besondere Freibad. Im Frühjahr war der Plan, das Bad wegen der Corona-Pandemie heuer überhaupt nicht zu öffnen. Doch die Lockerungen der Corona-Maßnahmen und die große Nachfrage bei seinen Mitgliedern veranlassten den Verein, den Betrieb pünktlich zum Ferienstart aufzunehmen.

Sie genießen die verspätete Badesaison im Haselbacher Freibad (von links): Mario Miller, Andreas Hatzelmann, Margit Blach und Daniela Reiber. Bild: Oliver Wolff

Das Schwimmbecken ist 25 mal zehn Meter groß und hat eine Tiefe von 65 bis 165 Zentimetern. Viele junge Haselbacher haben hier das Schwimmen gelernt, sagt Miller. Eine Badeaufsicht gebe es nicht, in einem Vereinsbad sei das keine Vorschrift. „Es gilt auch hier: Jeder passt auf den anderen auf.“

Warmes Wasser durch Fernwärme

Geheizt wird das Wasser über das Blockheizwerk der benachbarten Holzgestaltungs-Firma Fendt. Wohlige 29 Grad Wassertemperatur sind im Hochsommer keine Seltenheit, sagt Miller. Und – wenn das Wetter mitspiele – könne bis in den Oktober hinein gebadet werden. Für die Hygiene im Wasser gebe es eine Chlor-Filteranlage, zusätzlich werde das Wasser täglich auf seine Qualität untersucht. Betrieben wird die Technik von Vereinsmitgliedern. „Einige von uns haben sich auf einen Bereich spezialisiert.“

Seniorin Blach lobt den Einsatz der Ehrenamtlichen. „Alle machen das freiwillig und ohne Bezahlung.“ Die Betriebskosten werden durch den Jahresbeitrag getragen. Familien zahlen jährlich 50 Euro, Einzelpersonen die Hälfte, ermäßigt nur 15 Euro.

Größter Swimmingpool weit und breit

Besonders von den Badenächten bei Vollmond, dann wenn das Becken indirekt beleuchtet ist, schwärmt Blach. Wegen Corona sei das heuer noch nicht möglich gewesen. Und wenn schon, Hauptsache es könne überhaupt geschwommen werden. Denn die Haselbacher haben ihr Freibad während des Lockdowns sehr vermisst. „Es kann kaum jemand sagen, dass er einen eigenen großen Swimmingpool hat“, fügt Willi Triffhäuser hinzu.

Lesen Sie auch:

Themen folgen