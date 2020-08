Eine fast historische Chance für Rammingen

Plus Dass sich nach der Kommunalwahl - und mit dem Ausscheiden von Bürgerliste-Gemeinderat und Schwele-Dauerkritiker Thomas Scharpf - alles zum Guten wenden und das Gremium in Rammingen zur Ruhe kommen könnte – Ja, diese Zeichen standen nicht schlecht.

Aufmerksame Sitzungsbesucher konnten seither fast so etwas wie Harmonie im Umgang der Ratsmitglieder untereinander erkennen; ein starkes Führungstrio aus Schwele, Rauscher und Reiber hat den Laden offenbar gut im Griff. Persönliche Anfeindungen und Ressentiments? Kaum zu erkennen.

Auch Bürgerliste-Rätin Ulrike Degenhart, die bei der Wahl um das Bürgermeisteramt eine herbe Klatsche einfuhr, zeigte dabei, dass sie zu Recht erneut ins Gremium gewählt worden war - und dass die Stimmen derer, die dafür gesorgt hatten, an das politisch-gestalterische Vermögen der Rätin glauben dürfen.

Ulrike Degenhart nun für ihr „Hausieren gehen“ mit Informationen aus nichtöffentlicher Sitzung zur Verantwortung zu ziehen, hatte ihr das Gremium erspart. Es blieb bei einer Rüge; die Hand, die ihr damit gereicht wurde, war offensichtlich. Dieselbe hatte man ihr gereicht, als sie im Zuge der konstituierenden Sitzung ihr Mandat hinschmeißen wollte, da kein Stellvertreteramt für sie herausgesprungen war. Auch da signalisierte das Gremium: wir wollen mit dir!

Einmal mehr wäre es jetzt an der Zeit - und fast eine Art historische Chance - wenn Degenhart diese Hand nun ihrerseits ergreifen würde. Zuerst müsste sie sich deshalb innerhalb der eigenen Reihen emanzipieren.

Das unrühmliche Agieren aus dem Hinterhalt schadet zwar der Bürgerliste insgesamt. Bezahlen müssen wird es am Ende Ulrike Degenhart allein. Sie läuft Gefahr, ihre Reputation aufgrund der Machenschaften eines Einzelnen im Hintergrund zu verlieren, denn sichtbar ist in diesem Falle nur sie. Nicht der Querulant in ihrem Rücken. Sie sollte deshalb den Rat des FWG-Gemeinderates Hans Schindeles beherzigen: Nur sie könnte den Streit beenden.

