Einsatz für die Menschen in der Kneippstadt

Generationen-Gespräch zeigt die Bedürfnisse in Bad Wörishofen. Es geht um bessere Gehwege für sicheres Fahren mit Rollatoren, aber auch um den Wunsch nach einem neuen Jugendzentrum und weitere Investitionen in die Grund- und Mittelschule

Von Thessy Glonner

Mitmachen lohnt sich: „Engagement macht stark“ lautet das Motto einer besonderen Woche, der Woche des bürgerschaftlichen Engagements. Die bundesweite Aktion findet auch in Bad Wörishofen Mitstreiter, allen voran Ilse Erhard mit dem Mehrgenerationenhaus Bad Wörishofen. Unter den zahlreichen Auftakt-Gästen waren auch Neuntklässler der Mittelschule Bad Wörishofen, die sich mit Bürgermeister Paul Gruschka, Ilse Erhard, und MGH-Patin Christine Högel im Generationen-Gespräch austauschten.

Gestern war zudem ein Generationen-Fußballspiel anberaumt, denn auch Sport verbindet. Gruschka hob hervor, wie erfreulich es sei, dass „viele Menschen bereit sind, Verantwortung für das Gemeinwesen zu übernehmen und dabei auch für die Schwächeren und Hilfebedürftigen da zu sein“. Weiter wies er darauf hin dass ehrenamtliches Engagement, wie es auch im Mehrgenerationenhaus auf vorbildliche Art und Weise gelebt wird, eine zentrale Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt hat. Als Schirmherr betonte er, dass „mein Dank besonders all denjenigen gilt, die sich ehrenamtlich hier im MGH, aber auch in anderen Vereinen und Institutionen unserer Stadt engagieren. An erster Stelle der Vorsitzenden Ilse Erhard, den Patinnen Christine Högel und Marlies Steinel und auch Hans-Joachim Kania. Ich danke einfach allen.“ Die Fragen an Gruschka drehten sich zunächst um Masterplan Innenstadt oder Kostenfragen bei Busverbindungen und Gehwegproblemen von Bürgern mit Rollatoren.

Als sich die jüngeren Gäste einschalteten, ging es außerdem um die Frage nach einem neuen Jugendzentrum, nach einem neuen Skaterplatz im Ostpark und warum nicht mehr in die Grund- und Mittelschule „speziell in neue Toiletten“ investiert würde. Gruschka sagte dazu, dass es letztlich immer ums Geld ginge, doch dass man „auf einem guten Weg“ sei. Er verwies darauf, „wie schwierig diese Haushaltsberatungen“ seien, und Erhard wies dazu auf vorrangige Kosten in Höhe von sieben Millionen Euro für den neuen Kindergarten mit Hort hin. Danach werde man sukzessive nach Wichtigkeit weitermachen. Auch bei den Jugendlichen wurde klar, dass sie bereits über Kenntnisse zum „bürgerschaftlichen Engagement“ verfügen und sich teilweise schon entsprechend sozial einbringen. So betätigt sich seit langem mit großem Einsatz Dominik Kessler als Trainer im Fußballclub, und bei seinem wichtigen Dienst als Schülerlotse hatte sich Marc Wichmann nicht nur zum schwäbischen Vizemeister qualifiziert sondern belegte sogar beim Landesentscheid in Bayern einen hervorragenden 3. Platz. Am Ende der Zusammenkunft wurde klar, was Gruschka mit seiner Aussage schon angedeutet hatte: „Im Kleinen wie auch im Großen prägen Generationsbeziehungen das Zusammenleben einer Gesellschaft entscheidend.“

