20.08.2018

„Endlich wieder Bademeister“

Kneipp-Ausbildung beginnt wieder

„Endlich wieder Kneipp-Bademeister“, freut sich Christian Dannhart, der Sprecher des Keipp-Bundes. Ab Dezember beginnt eine neue Ausbildungseinheit an der Sebastian-Kneipp-Schule in Bad Wörishofen. Kurdirektorin Petra Nocker verbreitete diese für Bad Wörishofen enorm wichtige Neuigkeit gleich via Sondernewsletter unter den Hoteliers der Stadt. Seit Mitte der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts wurden an der Sebastian-Kneipp-Schule (SKS) in Bad Wörishofen Kneipp-Bademeister ausgebildet. Die Ausbildung zum Kneipp-Bademeister findet ausschließlich an dieser Schule statt. „Die neu startende Ausbildung ab Dezember 2018 ist in ihren Inhalten den modernen Marktanforderungen angepasst“, berichtet Dannhart.

Mit der Ausbildung sind die Absolventen spezialisierte Gesundheitsdienstleister. Arbeitsmöglichkeiten finden die ausgebildeten Kneipp-Bademeisterinnen und Bademeister nicht nur in Kneipp-Kur-Einrichtungen, sondern im gesamten Kurbereich, in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen und immer mehr auch im medizinischen Wellness-Bereich. (mz)

