vor 38 Min.

Erinnerung an ein düsteres Kapitel der Türkheimer Geschichte

Plus Im ehemaligen KZ-Außenlager fand eine „Wiedereinsetzungsfeier“ statt. Zum Bedauern aller Beteiligten konnte diesmal nur ein kleiner Personenkreis eingeladen werden.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Das Gedenken an die Opfer des Konzentrationslagers in Türkheim fand bisher in jedem Jahr statt: als Bittgang am Dienstag in der Karwoche und als größere Feier alle fünf Jahre. Im Jahr 2015 gab es zum bislang letzten Mal ein größeres Gedenk-Ereignis, auch die Schulen waren damals eingebunden.