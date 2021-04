Feuer im Wald bei der Mariengrotte schnell gelöscht

Dem schnellen Eingreifen der Feuerwehren ist es zu verdanken, dass ein Waldbrand am Freitagnachmittag keinen nennenswerten Schaden anrichten konnte.

Rund 5000 Quadratmeter groß ist die Fläche, die gestern Nachmittag in einem Waldstück beim „Oberen Hart“, ganz in der Nähe der bekannten Mariengrotte, in Brand geraten ist. Der Schaden, der dem Waldbesitzer dadurch entstand, nimmt sich vergleichsweise gering aus: Auf rund 50 Euro wird der Schaden geschätzt.

Die Feuerwehren verhinderten einen schlimmeren Waldbrand

Schlimmeres verhinderten die Feuerwehren durch ihr schnelles Eingreifen. So konnte auch ein Übergreifen des Feuers auf eine landwirtschaftliche Zugmaschine verhindert werden. Die Ursache ist laut Polizei noch unklar, menschliches Versagen wird aber nicht ausgeschlossen.

Lesen Sie auch: