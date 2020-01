11:00 Uhr

Feuerwehr: „Kapitän“ Rindle übergibt das Kommando

Daniel Lesti übernimmt den Vorsitz des Feuerwehrvereins Türkheim von Gerhard Rindle, der dieses Amt 24 Jahre lang ausfüllte. Die Helfer hatten 2019 viel zu tun.

Mit einem Schiff verglich Vorstand Gerhard Rindle den Verein der freiwilligen Feuerwehr: Dieses habe er in den vergangenen 24 Jahren meist auf den richtigen Kurs gesteuert. Aber ein Schiff ohne Mannschaft funktioniert nicht, deshalb wolle er sich bei der ganzen Mannschaft für die Reise bedanken. Die Schiffe werden moderner, die Mannschaft jünger und deshalb wünsche er den Nachfolgern im Vorstand alles Gute für die nächsten Jahre.

Den Tag der offenen Tür, der von allen Feuerwehren schwabenweit veranstaltet wurde, wertete er als vollen Erfolg. Hier konnte sich die Bevölkerung bei einem reichhaltigen Programm über die vielfältigen Tätigkeiten der Feuerwehr informieren. Er lobte noch mal die fleißigen Hände, die an vielen Stellen tätig waren und zum Gelingen des Tages beigetragen hatten. Aber auch unter dem Jahr seien viele Helfer am Werk, ohne die es einfach nicht funktioniere.

Kommandant Ulrich Schwelle kündigte an, dass mit der Neubeschaffung, für das in die Jahre gekommene Löschfahrzeug LF8/6, große Belastungen auf den Markt Türkheim zukommen werden. Angesichts des Wahljahres wolle er seinen Bericht kurz halten meinte der Kommandant auch in Anspielung auf die Neuwahlen im Verein.

Die Türkheimer Feuerwehr rückte zu 100 Einsätzen aus

Auch 2019 war laut Schwelle wieder geprägt von einem vielfältigen Einsatzgeschehen. Die Feuerwehr wurde zu 100 Einsätzen gerufen. Bei den 32 Brandeinsätzen vom rauchenden Sicherheitskasten bis hin zu größeren Bränden waren die Retter bei ihrem längsten Einsatz immerhin 24 Stunden im Einsatz.

Dieser Einsatz betraf zu allem Überfluss auch noch einen ehemaligen Aktiven der Wehr. Beim ersten Brand eines Elektrofahrzeugs konnten die Löscharbeiten unproblematisch erledigt werden, schwieriger war die Frage wohin mit dem Akku.

Das Landratsamt, die Polizei und das Abschleppunternehmen lehnten dankend ab, so kümmerte sich die Feuerwehr in Zusammenarbeit mit dem Bauhof und den Technikern des Herstellers um das weitere Vorgehen. Nach einigen Wochen habe der Akku dann vom Gelände des Feuerwehrhauses gefahrlos durch eine Spezialfirma abtransportiert werden können.

Schwelle bedankte sich bei seinen Männern für den Übungsfleiß. 2019 konnte der Umbau des Löschfahrzeugs LF 16 erfolgreich abgeschlossen werden. Hier habe der Verein in erheblichem Umfang mitfinanziert.

Die Jugendleiter müssen zwei Jugendliche ihrer Gruppe abgeben, da diese mit dem 18. Lebensjahr ihren Dienst in der aktiven Wehr antreten. Es bleiben aber acht Mädchen und Buben, die an den vielfältigen Übungen und auch Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr teilnehmen. Mittlerweile arbeiten die Türkheimer Retter bei der Jugendarbeit eng mit ihren Kameraden aus Irsingen und Wiedergeltingen zusammen.

Gemeinsame Feuerwehrübungen und ein Hitzetraining für die Jugend

Es wurden die Übungen gemeinsam abgehalten, aber auch die Jugendleistungsprüfung in gemischten Teams erfolgreich absolviert. Beim Zeltlager am Rottachsee mit Lagerolympiade wurden die Jugendlichen dann einem Hitzetraining unterzogen. Dies war der heißen Witterung geschuldet, doch die Jugendlichen konnten sich immer wieder mit einem Sprung ins kühle Nass im Rottachsee auf normal Temperaturen bringen.

Kassier Josef Baur trug seinen Kassenbericht wie gewohnt in Reimform vor. Auch er stand zur Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung, was er in seinen Schlusszeilen mit den Worten „jetz fällt mir nix mehr ei, drum lass i des jetz sei“ darlegte. Er ließ auch die Zusammenarbeit der vergangenen Jahre Revue passieren und gab zu bedenken, dass es in manchen Dingen auch „eine gewisse Portion Geiz“ brauche. Aber es sei auch eine wichtige Eigenschaft, als „Mann der Kasse“ das Geld zusammenzuhalten. Insgesamt bescheinigte er seinen Vorstandskollegen eine gute Zusammenarbeit in den vielen Jahren.

Bürgermeister Christian Kähler dankte den Wehrmännern für Ihren Einsatz. Er habe schon mitbekommen, dass es auch einen Tag mit drei Einsätzen gegeben habe. Die Motivation zu Übungen, Aus- und Fortbildung sei sehr lobenswert. Auch bei den Arbeitgebern bedankte sich Kähler: Es sei nicht selbstverständlich, dass die Feuerwehrleute ihren Arbeitsplatz immer so unkompliziert verlassen können.

Anerkennung für die Türkheimer Feuerwehr

Kreisbrandinspektor Wolfgang Heimpel aus Mindelheim zollte der Wehr Anerkennung und Lob: „Die Arbeit läuft - die Führung stimmt.“ Er habe auch die Wahrnehmung, dass für die Aktiven die Frage nicht auftaucht, ob man noch im Verein oder schon bei der Freiwilligen Feuerwehr arbeitet. 24 Jahre als Vereinsvorsitzender zeigen, dass die Arbeit schon auch „mit Spaß zu tun hatte“. Aus dem öffentlichen Leben sei die Institution freiwillige Feuerwehr nicht wegzudenken. Es gäbe keine Sicherheit bei Martinsumzügen oder bei anderen Einsätzen, bei denen der Verkehr geregelt werden muss: „Die Feuerwehr ein wichtiger Faktor in einer Gemeinde“, stellte Heimpel klar.

Bürgermeister Kähler übernahm die Rolle des Wahlleiters. Gewählt wurde Daniel Lesti als Vorsitzender, sein Stellvertreter ist Hubert Schäffler. Schriftführerin ist Teresa Schäffler, neu für die Finanzen ist Monika Herb zuständig, zum Sprecher der Feuerwehr wurde Stefan Gaschler bestimmt, die Kassenprüfung übernehmen Josef Baur und Peter Kögel. Eine der ersten Amtshandlungen des neuen Vorsitzenden Daniel Lesti war die Überreichung der Urkunde zur Ernennung zum Ehrenvorsitzenden an seinen Amtsvorgänger Gerhard Rindle. (mz)

