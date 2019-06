vor 60 Min.

Ganz Zaisertshofen im Tausch- und Sammelfieber

Der TSV Zaisertshofen geht zum Jubiläum neue Wege: Statt einer Festschrift gibt es ein Sammelalbum – und alle kleben mit.

Von Sabine Adelwarth

Wer fehlt noch? Wer hat wen doppelt? Diese Fragen schwirren derzeit in Zaisertshofen in vielen Köpfen herum. Wer stolzer Besitzer eines MZ-Sticker-Helden-Albums ist, versucht gerade, möglichst alle Bilder zusammen zu bekommen. Was mit Panini und berühmten Kickerstars weltweit bekannt ist, ist nun mit den privaten Lieblingen des TSV Zaisertshofen möglich. Und dass auch da hohes Suchtpotenzial besteht, wurde beim ersten Tauschtag in Zaisertshofen deutlich.

Jeder der ein solches Sammelheft vom Sportverein besitzt, wird schnell Opfer des Sammelwahns, was an diesem Tauschnachmittag im Festzelt zum 70-jährigen Bestehen des Vereins deutlich sichtbar wurde.

Vor allem Mütter mit ihren Kindern waren es, die am Tisch saßen und mit Zettel und Stift bewaffnet ihr Tauschfieber auslebten. Denn jedes volle Heft ist am Ende ja auch irgendwie ein Gemeinschaftswerk. Den Spaß bei der Sache konnten die Mamas deshalb auch nicht abstreiten. Einige erzählten sogar von extra Treffen der Erwachsenen, um für ihre Sprösslinge die Sammelhefte voll zu bekommen.

Die Zaisertshofener brachten ihre Bilder in Brotzeitdosen

An diesem Nachmittag hatten alle große Hoffnung, ebenfalls bald ein volles Album präsentieren zu können und die Chancen standen bei der Flut an Klebebildern, die viele in Brotzeitdosen mitbrachten, gar nicht schlecht. Auf der persönlichen Liste wurde vermerkt, welche Bildnummern noch fehlen.

Zum runden Geburtstag hat sich der TSV auf Neuland gewagt. Zusammen mit der Mindelheimer Zeitung und dem Hans Högel Verlag brachten sie anstelle einer Festschrift ein Sticker-Sammelalbum mit allen Mitgliedern des Vereins heraus. „Das Interesse ist groß“, freut sich TSV-Vorsitzender Peter Ruf, der gleichzeitig auch als Mediengestalter im Verlag Högel tätig ist.

Alle wichtigen Fakten und Daten rund um den Verein kommen dabei nicht zu kurz und auch eine Chronik gibt es zu lesen. Jedes Mitglied ist als Sammelbild zu haben, egal ob Fußballer, Gymnastikdame oder Stockschütze.

Unboxing MZ-Stickerhelden: Stickeralbum des TSV Zaisertshofen Video: Melanie Lippl

Einige haben ihre Zaisertshofen-Alben schon voll

„Mittlerweile sind mehrere Fußballer schon stolze Besitzer eines kompletten Sammelheftes“, erzählt Peter Ruf. Daniel Egger war nach nur 28 Stunden der Erste, der mit einem vollen Heft auftrumpfen konnte. „Es gab Tage, da sind die Fußballer von 18 Uhr bis kurz vor Mitternacht dagehockt und haben getauscht und geklebt.“ 52 Seiten bieten Platz für insgesamt immerhin 350 Sticker.

Da die Kinderzahl in den Haushalten variiert, gibt es auch Familien mit gleich zwei, drei oder noch mehr Alben. Bei drei Kindern in einer Familie kommt dann schon eine ganze Menge zusammen und die wilde Jagd nach fehlenden Stickern kann schon mal etwas anstrengend werden.

