17:05 Uhr

Gravierende Schäden an einem Wahrzeichen

Plus Die evangelische Erlöserkirche weist mehr Mängel auf, als zunächst vermutet. Der gesteckte Kostenrahmen wird wohl nicht reichen. So geht es nun weiter.

Von Manfred Gittel

Sanierungen haben so ihre Tücken: Oft entdeckt man Mängel erst, nachdem man genauer hingeschaut hat. So ist es derzeit auch bei der Sanierung der evangelischen Erlöserkirche in Bad Wörishofen. Mancher neue Mangel kam nun zutage. Die Folge: Der geschätzte Kostenrahmen von rund 600.000 Euro wird wohl nicht ausreichen, mindestens weitere 50.000 Euro sind wohl nötig.

