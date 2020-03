vor 55 Min.

Große Zufriedenheit und nur leise Kritik

So bewerten die Vertreter der Kreistagsfraktionen den diesjährigen Haushaltsplan

Coronabedingt war diese letzte Sitzung des aktuellen Kreistags und des scheidenden Landrats Hans-Joachim Weirather durchaus außergewöhnlich. Das zeigte sich auch bei den Wortmeldungen, die neben dem Dank an Kreiskämmerer Sebastian Seefried, die Verwaltung sowie die Kreistagskollegen alle auch den Wunsch enthielten: „Bleiben Sie gesund.“ Mit dem Haushaltsplan zeigten sich alle Fraktionen zufrieden.

Dass der Landkreis so gut dastehe, sei nicht zuletzt das Verdienst von Landrat Hans-Joachim Weirather und den bisherigen Kreisräten, sagte Josef Kerler, der die Fraktionsvorsitzende Roswitha Siegert vertrat. Die Corona-Krise zeige, auf welch tönernen Füßen die gesamte Weltwirtschaft stehe und wie schnell Wachstumsprognosen in sich zusammenfielen. „Hoffentlich bleibt die Erkenntnis, dass bei aller Globalisierung die inländische Produktion und Versorgung nicht vernachlässigt werden darf“, so Kerler. Er rechnet wie der finanzpolitische Sprecher Rudolf Jackel damit, dass sich die abzeichnende Rezession auch auf die Finanzen des Landkreises und der Gemeinden drastisch auswirken wird. Es sei deshalb absolut richtig gewesen, so Kerler, den Kernhaushalt des Landkreises bis zum Jahr 2026 zu entschulden. „Ob und in welchem Umfang Investitionen in Zukunft getätigt werden können, wird sich zeigen. (...) Etwas mehr Demut und weniger Anspruchsdenken wären hier oft angezeigt.“ Der Haushaltsplan sei solide gerechnet mit einer Erhöhung der Kreisumlage um 0,3 Prozentpunkte auf 44,4 ein fairer Ausgleich zwischen den Interessen der Gemeinden und des Landkreises.

Mit dem Haushaltsplan komme der Landkreis der angestrebten Schuldenfreiheit bis zum Jahr 2026 wieder einen Schritt näher, lobte der Fraktionsvorsitzende Reinhold Bäßler. Neben der Finanzierung zahlreicher Aufgaben sei es gelungen, den Aufbau der „Sonderrücklage Schuldentilgung“ abzuschließen. Dem Ansinnen der Gemeinden, über eine möglichst geringe Kreisumlage ihre eigenen Haushalte optimieren zu können, sei über die moderate Anhebung der Umlage Rechnung getragen worden. Außerdem ging er auf die Klinikfusion ein. „Aus aktuellem Anlass sehen wir, dass eine leistungsfähige, stationäre Betreuung im Medizinbereich von herausragender Bedeutung ist“, sagte er. Der Haushaltsplan gebe den Freien Wählern „in Betrachtung aller Aspekte ein gutes Gefühl“.

Leise Kritik übte die Fraktionsvorsitzende Rosina Rottmann-Börner. „Wir wissen alle nicht, wie viel die Corona-Krise kosten wird – nicht nur Menschenleben, sondern auch Gelder aus dem Kreishaushalt – und vier Millionen Rücklage sind nicht viel“, sagte sie. „Wenn etwas Außergewöhnliches passiert, sind keine Reserven da.“ Auch wenn derzeit wegen der Bewältigung der Corona-Krise nahezu alles hintanstehen müsse, dürfe man die Klimakrise nicht vergessen. „Mit der Natur kann man nicht verhandeln“, sagte sie. Insgesamt folge der Haushaltsplan den jahrelangen Forderungen ihrer Fraktion: Es sei keine Netto-Neuverschuldung vorgesehen, die Schulden würden abgebaut und es sei genügend Geld für Investitionen eingeplant. Einzig mit der nur geringen Erhöhung der Kreisumlage sei die Fraktion nicht ganz zufrieden, „aber wir tragen sie mit“.

„Der vorgelegte Haushaltsentwurf entspricht – Stand heute – voll dem, was wir Sozialdemokraten uns wünschen: Sparsamkeit und Schuldenabbau verbunden mit den notwendigen Zukunftsinvestitionen“, sagte der Fraktionsvorsitzende Michael Helfert. Es sei gut und vorausschauend gewesen, dass der Landkreis einen Schuldentilgungsfonds eingerichtet habe. Die Investitionen in die beiden Klinikstandorte bezeichnete er als wichtig. „Wir werden als politische Verantwortungsträger aber gut überlegen müssen, ob wir künftig in Mindelheim ein Krankenhaus ohne Küche wollen“, sagte er. Der Kommunalwahlkampf habe gezeigt, dass parteiübergreifend viele eine Küche erhalten wollten. „Hier kommen also möglicherweise zusätzliche Investitionen auf uns zu“, so Helfert, der eine Reihe weiterer Herausforderungen nannte. So gelte es etwa, die Angebote im Bereich der Kurzzeitpflege und der Pflege für Menschen mit einer Demenzerkrankung im Landkreis weiterzuentwickeln. Auch die Einrichtung eines Pflegestützpunktes könnte ein Thema werden. Daneben müsse der Landkreis über Investitionen in den kommunalen Wohnungsbau, die Weiterentwicklung des Nahverkehrs und den energetischen Ausbau landkreiseigener Gebäude sowie die Umrüstung der Fahrzeugflotte nachdenken. Auch die Weiterentwicklung des Berufsschulstandorts Mindelheim samt Technikerschule werde die Räte in den kommenden Jahren zu beschäftigen haben.

Die aktuelle Situation lasse das „insgesamt positive Haushaltswerk plötzlich sehr fragil“ erscheinen, sagte Beppo Haller, der die Fraktionsvorsitzende Doris Kienle vertrat. Die konsequente Rücklagenbildung und der Verzicht auf eine Neuverschuldung in den vergangenen Jahren zeige gerade jetzt Früchte. Gleichwohl rief er dazu auf, alle Beschlüsse in diesem Jahr besonders auf „Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit zu prüfen“. Des Weiteren verwies er auf die Ziele des Klimaschutzkonzepts, die konsequent abgearbeitet werden müssten, das seniorenpolitische Gesamtkonzept und den Inklusionsbeirat, der den künftigen Kreistag beraten soll. Allen drei Konzepten liege eine breite Bürgerbeteiligung zugrunde und alle drei eine der Wunsch nach verbesserter, nutzerorientierter Mobilität. Die bisherigen Angebote wie Ruf- und Flexibus, Mobilitätszentrale und Carsharing müssten aufgewertet, weiterentwickelt und besser koordiniert werden.

„In Sachen Verschuldung entspricht der Haushalt absolut unseren Vorstellungen“, sagt der Fraktionsvorsitzende Andreas Tschugg. Der neue Kreistag übernehme quasi einen schuldenfreien Haushalt. „Wir sind aber davon überzeugt, dass schon der nächste Haushalt deutlich schwieriger aufzustellen ist als die Haushalte der letzten zehn Jahre.“ Als Schwerpunkt des diesjährigen Zahlenwerks bezeichnete er die 8,3 Millionen Euro für die Krankenhäuser. Damit treffe der Landkreis „wohl genau das Thema, das den Bürgern aktuell am meisten unter den Nägeln brennt: die Gesundheit.“

Die Politik sei derzeit froh über jedes Krankenhausbett und jeden Intensivplatz, den gerade auch die kleinen, dezentralen Kliniken bereitstellten. „Vielleicht findet ja auch hier ein Umdenken statt – dann hätte der Virus wenigstens etwas Positives.“ (baus)

Themen folgen