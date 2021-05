Gute Chancen für junge Menschen

Deutlich mehr Ausbildungsplätze als Bewerber

Trotz pandemiebedingter Einschränkungen haben Betriebe im Allgäu bis April 5241 Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt. Das waren lediglich vier Prozent weniger als 2020. Gleichzeitig meldeten sich 2566 junge Menschen bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit, weil sie sich für eine Ausbildung interessierten. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutete das einen Rückgang um knapp 24 Prozent.

Pandemiebedingte Restriktionen bildeten den Hauptgrund für diesen deutlichen Rückgang, weil persönliche Kontakte an Schulen und Präsenzmessen kaum möglich waren. Viele Schüler bewarben sich direkt bei Firmen oder gehen ab Herbst auf eine weiterführende Schule.

„Trotz bestehender Unsicherheiten halten viele Unternehmen im Allgäu an der Ausbildung weiter fest. Denn sie wissen, dass spätestens nach dem Abklingen der Pandemie das Thema Fachkräfte wieder in den Fokus rückt“, sagt Maria Ammann, Leiterin der Allgäuer Agentur für Arbeit. „Junge Menschen sollten sich in der momentanen Situation aktiv um einen Ausbildungsplatz bewerben.“ Die Berufsberatung unterstütze dabei auch kurzfristig. Aus Sicht der Jugendlichen ist die Lage günstig. 2770 Lehrstellen sind noch unbesetzt. Rein rechnerisch stehen jedem Jugendlichen mehr als zwei Ausbildungsplätze gegenüber. (mz)

zur Berufsberatung unter Berufsberatung-Allgaeu@arbeitsagentur.de oder Telefon 0800/4555500 (kostenfrei). Die Website https://www.arbeitsagentur.de/m/ausbildungklarmachen/ richtet sich in erster Linie an Jugendliche. Daneben finden aber auch Eltern, Lehrkräfte und Unternehmen dort Hinweise und weiterführende Links.