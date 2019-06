vor 7 Min.

Im Einsatz für den Umweltschutz

Bewohner des Lohhofs räumen an der Nordsee auf

Die Meere und Gewässer verschmutzen immer mehr. Um dagegen ein Zeichen zu setzen, zogen acht Bewohner der Soziotherapie Lohhof los, um rund um die Mindelheimer Nordsee aufzuräumen. Den Anstoß zu dieser „Clean up- Aktion“ gab Sport- und Freizeittherapeut Mario Riedler-Stecher. Er selbst ist passionierter Wassersportler und gehört zu den erfolgreichsten Stand up Paddlern im deutschsprachigen Raum.

Er organisierte eine Freizeitaktivität der etwas anderen Art. „Anfangs war ich noch etwas skeptisch, ob wir denn genug Müll finden würden“, so Riedler-Stecher. Nachdem wir aber innerhalb der ersten Viertelstunde schon drei volle Säcke in den Händen hielten, waren alle Bedenken verflogen und wir haben innerhalb von nur zwei Stunden so viel Müll gesammelt wie wir nur tragen konnten.

Spinnweben, Brennnesseln und hohes Gras konnten die Helfer nicht aufhalten. Immer noch mehr Unrat förderten sie zutage. Der meiste Müll war Plastik in Form von Verpackungsmaterial, Einweggeschirr und Flaschen. Aber auch alte Autoreifen, kaputte Campingstühle und sogar ein Abflussrohr kamen zum Vorschein.

In Absprache mit der Stadt Mindelheim wurde der gesammelte Müll beim Wertstoffhof kostenlos entsorgt und nach Möglichkeit auch getrennt.

„Ich bin sehr stolz auf die Bewohner und deren Einsatz“, so Riedler-Stecher über den Ausgang des Clean up´s. „Es ist heute leider noch nicht überall in den Köpfen der Menschen angekommen, dass wir nur einen Planeten haben auf dem wir leben und wir ihn daher auch so behandeln sollten“.

Ein Bewohner der Einrichtung brachte es ganz gut auf den Punkt: „Ich hoffe unsere Aktion kann einen kleinen Beitrag in puncto Umweltschutz und Umdenken leisten, sodass wir im kommenden Jahr vielleicht schon weniger Müll aus unserem Badesee ziehen werden.“ (mz)

Themen Folgen