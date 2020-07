vor 2 Min.

Im Unterallgäu werden die Kitaplätze knapp

Immer mehr Kindergärten werden umgebaut. Auch hier in Dirlewang soll ab dem nächsten Kindergartenjahr ein fünfter Gruppenraum im Keller geschaffen werden.

Plus In vielen Gemeinden im Unterallgäu werden Neu- und Anbauten errichtet. Doch was passiert, sollte eine Familie keinen Platz erhalten?

Von Oliver Wolff

Der kontinuierliche Zuzug und geburtenstarke Jahrgänge machen einigen Gemeinden im Unterallgäu zu schaffen. Laut Gesetz hat jede Familie einen Anspruch auf einen Platz in einer Kindertagesstätte. Vielerorts werden neue Baugebiete erschlossen. Damit die Kommunen ihren Verpflichtungen rechtzeitig nachgehen, weist sie das Landratsamt darauf hin, frühzeitig in Steine und Personal zu investieren. Doch was passiert, wenn das nicht geschieht und wer kann dafür belangt werden?

Viele Gemeinden im Unterallgäu haben vorgesorgt

Im Jugendhilfeausschuss des Landkreises wurde zuletzt besprochen, wie die Versorgungslage bei den Kitaplätzen in den einzelnen Gemeinden ist. Christine Keller, Leiterin des Sachgebiets Kinder, Jugend und Familie, sagt: „Viele sind ihren Verpflichtungen schon im Voraus nachgekommen.“ Bei einigen Gemeinden sei ein erhöhter Bedarf für die kommenden Jahre festzustellen und bei etwa einer Handvoll Gemeinden sei die Kapazitätsgrenze erreicht. „Die Lage ist angespannt.“ Zwischenfazit: 31 von 52 Unterallgäuer Gemeinden müssen ihre Kinderbetreuung ausbauen.

Die Betreuungsquote habe im vergangenen Jahr bei etwa 90 Prozent gelegen, erklärt Keller. Das sind fünf Prozent mehr als im Jahr 2018. 30 Prozent der Familien schicken ihre Kinder in Krippen, 96 Prozent in den Kindergarten. Es gebe zudem sogenannte Gastkinder, deren Eltern nicht im Landkreis wohnen, aber arbeiten. Insgesamt gibt es derzeit im Unterallgäu 95 Kindertageseinrichtungen mit etwa 6600 Betreuungsplätzen.

Deshalb werden in manchen Orten Betreuungsplätze knapp

Saskia Nitsche vom Jugendamt erklärt: „Das Unterallgäu ist ein Flächenlandkreis und man muss jede Gemeinde einzeln betrachten.“ In 26 Gemeinden werde bereits gebaut oder sei ein Bauvorhaben in Planung, um mehr Plätze zu schaffen. „Entgegen der Prognose steigen die Geburtenzahlen seit 2013 an.“ Zusätzliche Plätze würden aber auch benötigt, weil wegen des sogenannten Einschulungskorridors einige Kinder länger im Kindergarten blieben, so Nitsche.

Eine Rolle könnte auch der Zuschuss spielen, den Eltern vom Freistaat Bayern für die Kinderbetreuung erhalten. Seit Anfang dieses Jahres bekommen Familien, deren Kinder eine Kinderkrippe besuchen jeden Monat pro Kind 100 Euro. Nach dem dritten Lebensjahr greift der Kindergarten-Zuschuss in gleicher Höhe.

Gibt es Klagen gegen den Landkreis?

Wenn kein Platz in einer Kita zur Verfügung steht, können die betroffenen Familien Schadenersatz einklagen. Dabei gibt es einen Haken: Nicht die Kommunen, die für die Bereitstellung von Kitaplätzen zuständig sind, sondern die Landkreise tragen die rechtliche Verantwortung. Gerade ist laut Keller das Landratsamt mit einer Unterallgäuer Familie in Gesprächen, die vergeblich nach einem Platz sucht.

Sollte es zum Rechtsstreit kommen, wäre wohl ein Präzedenzfall geschaffen, erklärt Keller. Bisher habe es nur Gerichtsurteile zu Fällen in größeren, kreisfreien Städten gegeben. Denn hier ist der juristisch Verantwortliche zugleich der Anbieter.

Betroffene haben grundsätzlich drei Möglichkeiten, sagt Keller. Sie können den eigenen Verdienstausfall einklagen, sofern Eltern ihre Kinder selbst betreuen. Oder sie schicken ihre Kinder in eine private Einrichtung und fordern den Differenzbetrag ein. Oder sie engagieren eine Nanny auf Kosten des Landkreises. Damit es nicht dazu kommt, appelliert das Landratsamt an die Gemeinden, ihre Hausaufgaben zu machen.

