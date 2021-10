Kirchheim

Trotz Kostensteigerung: Startschuss für Kirchheimer "Adler"-Projekt

Plus Der Kirchheimer Marktrat hat sich einstimmig für den "Adler"-Projektstart ausgesprochen. Der Gasthof soll zum Bürgerzentrum werden. Schon jetzt ist klar: Es wird teuer als zunächst geplant.

Von Melanie Lippl

Am Vorabend der Bürgerversammlung, die am heutigen Mittwoch stattfindet (20 Uhr im Adlersaal), hat der Kirchheimer Marktrat ein Zeichen gesetzt und sich einstimmig für den Projektstart zum Um- und Ausbau des Gasthofs zum Adler zum Bürger- und Kulturzentrum ausgesprochen - und das, obwohl schon jetzt klar ist, dass man mit einer Kostensteigerung rechnen muss. Diese hat Bürgermeisterin Susanne Fischer in der Sitzung nun auch erstmals öffentlich beziffert.

