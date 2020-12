08:45 Uhr

Kolpingsfamilie in Bad Wörishofen wächst

Die Bad Wörishofer Kolpingsfamilie hat in diesem Jahr alte Schuhe, Handys, Brillen und Briefmarken gesammelt. Was die katholische Vereinigung für das neue Jahr plant.

Von Bernhard Ledermann

Ansteigende Zahlen verheißen in diesen Tagen oft nichts Gutes. Ganz anders werden Zunahmen bei der Bad Wörishofer Kolpingsfamilie gesehen.

„Zum ersten Mal seit Bestehen unserer Kolpingsfamilie zählen wir nun über 200 Mitglieder“, erklärte Kassier Alois Kistler beim Kolpinggedenktag, an dem die Kolpingsfamilie immer des Kolpinggründers Adolph Kolping gedenkt. Exakt 202 Mitglieder gehören dem Verein nun an. Andere Mitglieder gehören bereits seit Jahrzehnten der Vereinigung an.

Diese Mitglieder der Bad Wörishofer Kolpingsfamilie wurden geehrt

Für ihre langjährige Mitgliedschaft ehrte sie der Vorsitzende der Kolpingsfamilie, Thomas Dressel. Seit 70 Jahren sind Lukas Wolf sen., Franz Klein und Adi Wolf Mitglieder bei Kolping. Adi Bayer, Hans Guggemos und Helmut Settele gehören seit 65 Jahren der Familie an und Erich Jilka und Pius Erhardsberger können auf 50 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken. In seinem Jahresrückblick stellte Thomas Dressel fest, dass die Corona-Pandemie das „Kolpingfamilienleben“ „gehörig“ eingeschränkt habe. Im kommenden Jahr stehen für die Vereinigung Neuwahlen an. Diese sollen im April stattfinden. Bereits im Januar plant die Kolpingsfamilie wieder eine Schuhaktion, die in Zusammenarbeit mit dem Kolpingwerk Köln durchgeführt wird.

Bereits in diesem Jahr hatte die Bad Wörishofer Kolpingsfamilie 39 Umzugskartons mit über 700 Kilogramm gebrauchten, aber noch brauchbaren Schuhen gesammelt. Auch die Brillensammlung, sowie die Abgabemöglichkeit für alte Handys und Briefmarken bestehen fort. Über sieben Kilogramm Handys und fast 60 Kilogramm Briefmarken wurden in diesem Jahr gesammelt und für wohltätige Zwecke weitergeleitet.

