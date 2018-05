vor 19 Min.

Kuchenbacken mit Gemüse – geht das?!

Leckerbissen Kuchen mit Sauerkraut oder Zucchini, Kekse mit Karotten, Muffins mit Roter Bete: Wir stellen euch vier Rezepte vor

Von Sandra Liermann

Hmmm... Dieser süße Duft, den ein Kuchen im Ofen verströmt, der Teig, die frischen Früchte ... Moment mal. Warum eigentlich immer nur Obst? Auch mit Gemüse könnt ihr leckere, süße Köstlichkeiten zaubern. K!ar.Text stellt euch vier Rezepte vor, die ihr selber ausprobieren könnt.

Schokoladenkuchen mit Sauerkraut Ihr braucht 185 g Margarine, 250 Gramm Zucker, drei Eier, ein Päckchen Vanillezucker und ein Päckchen Backpulver, 250 Gramm Mehl, 100 Gramm Zartbitterschokolade, 110 Gramm Kakaopulver, 250 Milliliter Kaffee (wenn ihr keinen Kaffee mögt, geht auch Wasser), 60 Gramm Schmand und 250 Gramm Sauerkraut, weiße Schokoraspeln zur Deko.

So geht’s: Übergießt das Sauer- kraut mit heißem Wasser, lasst es gut abtropfen und schneidet es anschließend sehr fein. Schlagt 125 Gramm Margarine, den Zucker und die Eier mit dem Mixer schaumig. Dann noch den Vanillezucker, das Mehl, eine Prise Salz, das Backpulver, das Mehl und das Kakaopulver sowie den Kaffee (oder das Wasser) dazugeben. Anschließend rührt ihr noch das Sauerkraut unter. Nun fettet ihr eine Springform ein, gebt den Teig hinein und backt ihn im vorgeheizten Ofen etwa 40 Minuten bei 170 Grad Celsius. Anschließend nehmt ihr den Kuchen aus dem Ofen.

Naschkatzen müssen sich zusammenreißen: Lasst ihn erst vollständig abkühlen. Jetzt noch die Glasur: Brecht die Schokolade in kleine Stückchen und schmelzt sie zusammen mit 60 Gramm Margarine im Wasserbad. Dann rührt ihr den Schmand unter. Mit dieser Glasur bestreicht ihr den Kuchen und könnt ihn noch mit weißen Schokoraspeln verzieren. Kleiner Tipp: Wenn ihr den Kuchen noch zwei Tage durchziehen lasst, ist er richtig schön saftig.

Zucchini-Bananen-Kuchen Ihr braucht 140 Gramm überreife Bananen, die ihr mit einer Gabel zermatscht, zwei Eier, 140 Gramm Zucker, 150 Gramm fein geriebene Zucchini, 150 Gramm Mehl, zwei Teelöffel Backpulver, ein Teelöffel Vanillezucker, ein Teelöffel Zimt, ein halber Teelöffel Spekulatiusgewürz, eine Prise Salz, Nüsse nach Wahl.

Die Eier schlagt ihr mit dem Zucker schaumig, dann rührt ihr erst die Bananen, später die Zucchini unter. Anschließend das Mehl, Salz, Backpulver, Vanillezucker, Zimt und Spekulatiusgewürz unterheben. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch Nüsse dazugeben. Gebt den Teig in eine gefettete Kastenform und schiebt ihn in den auf 180 Grad Celsius vorgeheizten Ofen. Backt ihn für etwa 45 Minuten. Dann heißt es: Guten Appetit.

Karottenkekse Besorgt euch drei reife Bananen, die ihr mit einer Gabel zerdrückt, zwei geriebene Karotten, 200 Gramm grobe Haferflocken, 100 Gramm Apfelmus, zwei Esslöffel Honig, ein Teelöffel Zimt, ein Teelöffel Ingwer, ein viertel Teelöffel Muskat, eine Prise Salz und optional noch 50 Gramm Pekannüsse.

So bereitet ihr die Kekse zu: Gebt die zerdrückten Bananen und die geriebenen Karotten in eine Backschüssel. Dann gebt alle anderen Zutaten dazu, vermengt sie und formt mit der Hand kleine Kugeln. Die legt ihr anschließend auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Nun zerdrückt ihr die Teigkugeln mit der flachen Hand, sodass große, runde Keksfladen entstehen. Bei 180 Grad Celsius backt ihr die Kekse 20 bis 25 Minuten lang, bis sie schön goldbraun sind. Lasst sie danach noch auf dem Blech abkühlen, bis ihr euch auf die leckeren Kekse stürzt.

Rote Bete-Muffins Ihr braucht zu-nächst einmal Muffinförmchen und zwei Muffinbleche, alternativ funktionieren auch Muffinförmchen aus Silikon. Zusätzlich besorgt ihr zum Backen noch 375 Gramm vorgegarte Rote Bete, 300 Milliliter Sonnenblumenöl, fünf Eier, 275 Gramm Mehl, 100 Gramm Kakaopulver, 375 Gramm Zucker, 100 Gramm Raspelschokolade, 1 Päckchen Vanillezucker, drei Teelöffel Backpulver und eine Prise Salz. Zum Bestreuen am Schluss nehmt ihr Puderzucker.

So funktioniert’s: Schneidet die Rote Bete klein und püriert sie zu- sammen mit dem Öl, am besten mit einem Stabmixer. Anschließend gebt ihr die Eier, das Mehl, das Backpulver, den Kakao, Zucker und Vanillezucker, die Prise Salz sowie die Raspelschokolade dazu und verrührt alles zu einem glatten Teig. Den füllt ihr dann in die Muffinförmchen und gebt sie für 30 Minuten in den auf 150 Grad Celsius vorgeheizten Ofen. Am Schluss bestreut ihr die Muffins noch mit Puderzucker, bevor ihr sie euch schmecken lassen könnt.

