vor 58 Min.

Kurgäste in der Hängematte

Waldbaden? Das kannten offenbar schon die Kurgäste vor über 100 Jahren. Diese Aufnahme aus Bad Wörishofen gehört zu über 100 historischen Fotos, die Michael Scharpf am Samstag zeigt.

Zeitreise mit Michael Scharpf vor einem bedeutenden Kongress zu Ehren von Katherine Mansfield

Ein großer Kongress steht Bad Wörishofen bevor. Fans der Autorin Katherine Mansfield werden im nächsten Jahr aus ganzen Welt nach Bad Wörishofen kommen, die Mansfield Society hat geladen. Michael Scharpf aus Bad Wörishofen gibt schon jetzt einen Einblick in das Wirken der Autorin in der Kneippstadt.

„1909 - Katherine Mansfield und Bad Wörishofen“, heißt der Bildervortrag, den der Vorsitzendes des Verschönerungsvereins Bad Wörishofen am Samstag, 10. August, zeigt. Zu sehen sind die Fotos im Rahmen des Sommerabends, rund 110 historische Aufnahmen aus dem Dorf Wörishofen etwa um die Zeit, als sich die neuseeländische Schriftstellerin mehrere Monate hier zur Erholung aufhielt.

Scharpf verknüpft die Fotos aus seiner umfangreichen Sammlung mit Auszügen aus Mansfields Buch „In einer deutschen Pension“, das in Bad Wörishofen entstand, und einem von Max Reach 1908 verfassten satirischen Text zum Wörishofer Kurgeschehen.

Dabei ergibt sich das facettenreiche Bild eines ungewöhnlichen Kurortes mit seiner höchst eigentümlichen Mischung aus bäuerlicher Einfachheit und teils städtisch anmutender Moderne. „Die Badegäste der Sommerfrische zu Wörishofen“ lautet die Inschrift einer nostalgischen Ansichtskarte, die ein durchaus populäres Utensil zur Freizeitgestaltung in der Kaiserzeit zeigt: die Hängematte.

„Damit konnten die Gäste, vielleicht auch Katherine Mansfield, dem geliebten deutschen Wald ganz nahe sein und nahmen ein wenig das, was heute mit dem Begriff Waldbaden gerade wieder in Mode kommt, vorweg“, so Scharpf.

Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr, gefolgt von einem Konzert des Kurorchesters unter dem Motto „Musik aus der Zeit Mansfields“. Der Eintritt ist frei.

