11:00 Uhr

Ladeplane eines geparkten Lkw beschädigt

Mit einem Schreck endete die Pause eines Brummifahrers am Dienstagabend: Die Plane seines Lkw war von einem Unbekannten beschädigt worden.

Seinen Aufenthalt im Bistro-Bereich der Tankstelle an der Autobahnauffahrt Türkheim wird ein Lkw-Fahrer so schnell nicht vergessen: Als er am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr zu seinem Brummi zurückkehrte, den er gegen 19.30 Uhr im Bereich der Lkw-Stellplätze geparkt hatte, bemerkte die beschädigte Plane an seinem Fahrzeug. Offenbar hat laut Polizei ein anderer Lkw beim Vorbeifahren die Plane beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0.