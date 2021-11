Maria Baumgärtle

vor 48 Min.

Der Eremit aus Baumgärtle und sein Erbe

Plus Vor einem Jahr starb Heinrich Maucher. Der fromme Mann hat 35 Jahre lang im Wald bei Maria Baumgärtle gelebt. Was wird nun aus seinem Mariental?

Von Johann Stoll

Ein Jahr danach. Am Abend des 19. November 2020 war der Eremit von Maria Baumgärtle friedlich in seiner Wohnhütte eingeschlafen, vermutlich beim Beten zur Gottesmutter Maria. Tags darauf war er leblos aufgefunden worden. Heinrich Maucher wurde 79 Jahre alt. 35 Jahre davon lebte er im Wald und baute nach und nach sein Mariental auf. Am Ende waren es 45 Hütten, die der Eremit als Zufluchtsorte der Menschheit gezimmert hat. Viele Jahre lang zog der fromme Mann Gläubige magisch an. Wer das Mariental betritt, hält unwillkürlich inne. Es ist ein besonderer Ort, und das spüren die Besucher auch. Doch wie geht es nun weiter mit dieser einzigartigen Siedlung mitten im Wald?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen