Das Mindelheimer Ehepaar Peter ist seit 65 Jahren verheiratet

Plus Marianne und Georg Peter aus Mindelheim haben für ihre glückliche Ehe auch ein Geheimrezept.

„Jung gefreit hat uns nie gereut“, sind sich Marianne und Georg Peter sicher. Im September 1956 schlossen die Eheleute in der Kirchheimer Pfarrkirche den Bund fürs Leben. Vor einigen Tagen feierten sie das seltene Fest der „Eisernen Hochzeit“. Und sie haben auch ein Geheimrezept für ihre lange und glückliche Ehe.