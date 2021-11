Ein Mindelheimer Impulsgeber feiert Geburtstag

Plus Michael Haid liebt seine Heimatstadt Mindelheim und verhalf gleich zwei Vereinen zur Gründung. Der Träger der Mindelheimer Verdienstmedaille bereichert auch das kulturelle Leben Mindelheims.

Es gibt nur wenige Mindelheimer, die seine humorvolle, verbindende und verlässliche Art nicht zu schätzen wissen. Als Impulsgeber und Brückenbauer hat Michael Haid den Spagat zwischen Beruf, Familie und Ehrenamt gemeistert. Heute feiert er im Kreis seiner Familie und Freunde seinen 80. Geburtstag.