Mindelheim

14:40 Uhr

Kunst aus Mindelheim für New York

Vor vier Jahren ist der Kurator einer New Yorker Galerie bei einer Ausstellung in Hamburg auf die Bilder der Mindelheimer Künstlerin Lucia Maier aufmerksam geworden. Bevor sie auf die Reise gehen, werden sie sorgfältig verpackt.

Plus Die Mindelheimer Künstlerin Lucia Maier präsentiert im August ihre Bilder in New York. Wie es dazu kam.

Von Tina Schlegel

Es gab Momente, da hat sie selbst nicht mehr daran geglaubt, ihre Werke einmal in New York zeigen zu können. Lucia Maier, die Künstlerin aus dem Unterallgäu, bekannt für farbintensive Acrylbilder und ihre Stimme, die sie den Chören „Vocal total“ und den „Konsonanten“ leiht. Doch jetzt ist es soweit – und packen angesagt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen