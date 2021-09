Mindelheim

10:22 Uhr

Kunst, die das Unterallgäu und China verbindet

Plus Im Mindelheimer Salon zeigt die aus China stammende Hong Hua Werke, in denen sie Einflüsse aus der alten und neuen Heimat kombiniert.

Von Tina Schlegel

Einen Ausflug in eine andere Welt verspricht die neue Ausstellung des Kunstvereins Mindelheim. Die aus China stammende Künstlerin Hong Hua zeigt dort ihre Bilder. Die 1966 in Xuchang, in der Provinz Henan in China geborene Hong Hua lebt seit 2018 in Ottobeuren und ist seit einem Jahr Mitglied des Kunstvereins. Die ehemalige Vorsitzende Christel Klemenjak hatte sie bei einer Ausstellung in der Kulturfabrik entdeckt und für den Verein gewinnen können. Dass nun auch schon die erste Einzelausstellung realisierbar war, ihre vierte Ausstellung überhaupt, freut die Künstlerin sehr, denn Malen ist ein elementarer Bestandteil ihres Lebens – schon immer.

