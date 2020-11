vor 1 Min.

Museumsförderkreis setzt Zeichen zum Wörishofer Kneippjahr

Plus Werner Büchele stellt die Projekte zum 200. Kneipp-Geburtstag vor. Kaum bekannte Fotos aus Bad Wörishofen sind zu haben.

Von Helmut Bader

Der Förderkreis des Sebastian-Kneipp-Museums in Bad Wörishofen will zum 200. Kneipp-Geburtstag im Jahr 2021 ein sichtbares Zeichen in möglichst viele Wohnungen bringen. Ab sofort ist dazu ein Kalender mit bisher kaum bekannten Motiven des großen Wohltäters der Menschheit, Sebastian Kneipp, erhältlich. Auch der Autor und Historiker Alois Epple leistet einen Beitrag.

Den Kalender hat der Bad Wörishofer Designer Simon Ledermann mit Fotografien aus den umfangreichen Sammlungen von Michael Scharpf, Paola Rauscher und dem Kneippmuseum Bad Wörishofen gestaltet. Die Originalaufnahmen waren zum Teil stark beschädigt. Michael Scharpf brachte sie mit Hilfe digitaler Bildbearbeitung und viel Geduld zu neuem Glanz. Den Kalender gibt es in zwei Größenvari-anten. Im Großformat erscheint er mit einer umfangreichen Biografie zu Sebastian Kneipp. Der Kalender im Kleinformat enthält Veranstaltungshinweise zum Jubiläumsjahr 2021.

Wo der neue Kalender zum 200. Kneipp-Geburtstag erhältlich ist

Der Kalender ist in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung erhältlich, außerdem in der Gästeinformation im Kurhaus und im örtlichen Buchhandel, sowie beim Kneippverlag von Bad Wörishofen.

Außerdem weist Werner Büchele, der Vorsitzende des Förderkreises Kneippmuseum, noch darauf hin, dass der Verein ab April des Jubiläumsjahres eine vierteilige Vortragsreihe anbieten wird. Dr. Alois Epple aus Türkheim, wird darin mit verschieden Themen das Wirken von Pfarrer Kneipp beleuchten. Die Vortragsreihe beginnt am 24. April mit dem Titel „Sebastian Kneipp – Bauherr und Kultursponsor“.

Epple hat die Vorträge selbst ausgearbeitet und präsentiert sie auch selbst.

