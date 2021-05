Neuer Chefarzt an Ottobeurer Klinik

Dr. Maximilian Massalme leitet künftig am Ottobeurer Krankenhaus die Orthopädie und Unfallchirurgie.

Der Aufsichtsrat des Klinikverbunds Allgäu hat Dr. Maximilian Massalme als neuen Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie für die Klinik Ottobeuren berufen. Er tritt die Nachfolge von Dr. Tilman Eßlinger an. Massalme bringt durch seine bisherige Tätigkeit in einem Schwerpunktkrankenhaus und einer orthopädischen Spezialklinik einen großen und breiten Erfahrungsschatz sowie eine hohe Expertise mit – speziell für den Bereich der endoprothetischen Versorgung des Hüft- und Kniegelenkes, heißt es in einer Pressemitteilung des Klinikverbunds Allgäu.

Der 39-jährige Familienvater ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Außerdem hat er einen MBA in Gesundheitsmanagement. Derzeit ist er als Senior-Hauptoperateur an der Roland-Klinik Bremen, einem Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung, tätig.

Dr. Massalme fängt Anfang August an der Ottobeurer Klinik an

„Wir freuen uns mit Herrn Dr. Massalme einen ausgewiesenen Experten auf dem Gebiet der orthopädischen Chirurgie gefunden zu haben“, freut sich Florian Glück, Geschäftsführer des Klinikverbunds Allgäu. Massalme werde in Ottobeuren die Unfallchirurgie fortführen, die Orthopädie weiter ausbauen und zu einem orthopädischen Zentrum weiterentwickeln. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe“, sagte Massalme. Er wird in Ottobeuren Anfang August starten. (mz)

