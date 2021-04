Pfarrer Kneipp beschäftigt die Pfarreien

Änderungen bei Jubiläumsterminen

Bei einigen Terminen der Pfarreiengemeinschaft im Kneippjubiläumsjahr haben sich Änderungen ergeben.

„Pfarrer Kneipp & Berufung“ Pfarrkirche St. Justina/Unterkirche: Die Ausstellung ist täglich bis Ende Oktober geöffnet von 9 Uhr bis 18 Uhr.

„Pfarrer Kneipp & seine Bienen“ Pfarrkirche St. Ulrich, Gartenstadt: Die Ausstellung ist täglich bis Ende Oktober geöffnet von 9 Uhr bis 18 Uhr.

10 Uhr, Pfarrkirche St. Justina: Pontifikalamt in der Pfarrkirche St. Justina zur Eröffnung der Kneipp-Festwoche mit Diözesanbischof Bertram Meier Übertragung im Fernsehen (Fernsehsender: K-TV) Einlass nur mit Eintrittskarte.

18 Uhr, Kursaal: Ökumenisches Gebet im Rahmen des Festaktes mit Diakon Adalbert Keller.

9 Uhr, Pfarrkirche St. Justina: Tauftag von Pfarrer Sebastian Kneipp: Hl. Messe mit Tauferinnerung.

19 Uhr, Pfarrkirche St. Justina: Dekanatswallfahrt anlässlich des 200. Geburtstags von Pfarrer Sebastian Kneipp Festgottesdienst mit Abtpräses Jeremias Schröder, Einlass nur mit Eintrittskarte.

10.30 Uhr Pfarrkirche St. Justina: Pontifikalamt in der Pfarrkirche St. Justina anlässlich des Geburtstags von Pfarrer Sebastian Kneipp mit Abt Johannes Schaber.

17 Uhr St. Justina: Festgottesdienst zum Todestag von Pfarrer Sebastian Kneipp mit Festprediger Diakon Adalbert Keller.

verschiedene Orte in den Dekanaten Memmingen/Mindelheim: Dezentraler Dekanatsministrantentag „Kneipp forever young“

15 Uhr Pfarrkirche St. Justina: Chorkonzert aller Chöre von Bad Wörishofen zu Ehren von Pfarrer Kneipp in der Pfarrkirche St. Justina. Motto: „Kneipp’sche Harmonie in Körper und Geist in Lied und Musik“. (mz)