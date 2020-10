11:00 Uhr

Pilze im Wörishofer Wald: lecker oder giftig?

Plus Eine schier unzählbare Vielfalt an Pilzen erwartet Spaziergänger im herbstlichen Wörishofer Wald. Manfred Fischer und Katja Sundermeier zeigen, wie schwierig es ist, die richtige Wahl zu treffen.

Von Maria Schmid

Es ist Herbst. Es ist Pilzzeit. Zu finden gibt es jede Menge – man muss nur wissen wo. Und natürlich sollte man auch wissen, was man sich da in das Körbchen packt. Pilzcoach Katja Sundermeier und Pilzberater Dr. Manfred Fischer wissen das genau und teilten ihr Wissen bei der Hubertuswoche in Bad Wörishofen. Dabei zeigte sich, dass sogar essbare Pilze giftig werden können.

Wenn die Nebel steigen und die Sonne kleine und große Geheimnisse der Natur freigibt, dann ist es die schönste Zeit des Jahres, um im Bad Wörishofer Wald diese Geheimnisse zu lüften. Wissenschaftlich gesehen gehören Pilze zum Beispiel weder zur Pflanzen- noch zur Tierwelt. Sie sind eine Spezies für sich und führen ein verstecktes Leben als „Fadenwesen“. Die feinen Fäden, aus denen jeder Pilzorganismus besteht, werden Hyphen genannt. Sie leben unentdeckt im Waldboden und können organische Gewebe durchdringen.

Pilze leben in einer einzigartigen Symbiose mit Bäumen. Sie versorgen die Bäume mit notwendigem Wasser und Mineralien, dafür erhalten sie von den Bäumen den Zucker, den diese durch ihre Fotosynthese gewinnen. Es ist ein stetiges Geben und Nehmen.

Manfred Fischer zeigt den Pilz „Sparriger Schüppling“. Bild: Maria Schmid

Pilze leben auf toten Pflanzenresten, Laub- und Nadelstreu, Altholz, winzigen Insekten, großen Tierkörpern und von vielen Materialien, die durch die Pilze abgebaut und in einen neuen Stoffkreislauf eingebracht werden. „Damit sind die Pilze der weltweit größte Abfall-Entsorgungsdienst, ohne den sich unsere Wälder schnell in ein undurchdringliches Chaos verwandeln würden“, sagt Manfred Fischer. Der Apotheker aus Bad Wörishofen ist auch Sachverständiger für chinesische Heilpflanzen und natürlich Pilzliebhaber. Die Pilze seien eine Spezies, ohne die ein Leben auf unserem blauen Planeten nicht möglich sei, sagt Fischer.

Wichtig ist laut Manfred Fischer: Auch manche Speisepilze sind in rohem Zustand giftig

Die Pilze in ihrer unvorstellbar großen Zahl sind einfach überall, meistens kaum sichtbar, oft mikroskopisch klein. Wie ein Wunder schaffen sie es, plötzlich und fast unerwartet aus dem Boden zu schießen. Sie sind da und erfreuen nicht nur die Augen der Menschen durch ihre Schönheit und Vielfalt. Doch man hat die Qual die Wahl: Welche dürfen auf dem Speiseplan stehen? Welche Pilze sind geeignet und wo sind sie zu finden? Woran erkennt man den richtigen Pilz, der kein Gift enthält?

So sieht der Hallimasch aus, wenn er schon älter ist. Bild: Maria Schmid

Die Unterschiede sind oft für das bloße Auge nicht zu erkennen. "Es gibt sehr viele eigentlichgute Speisepilze, die im rohen Zustand giftig sind", sagt Manfred Fischer und nennt als Beispiele Maronenröhrlinge, Hexenröhrlinge, Parasolpilze oder Perlpilze. Erst beim Garen von mindestens fünfzehn Minuten bei 80˚ C sind diese Speisepilze laut Fischer unbedenklich. Einem Fliegenpilz oder anderen giftigen Sorten kommt man aber auch damit nicht bei. Aber nicht alle Pilze sind in rohem Zustand giftig. "Gerade Steinpilze oder Champignons werden in kleineren Mengen oft und ohne Probleme roh verzehrt", berichtet Fischer.

Wie schwierig es ist, den Unterschied zu erkennen, ob ein Pilz Giftstoffe enthält oder nicht, zeigt Fischer am Beispiel vom „Grünblättrigen Schwefelkopf“. Es gibt den Grünblättrigen Schwefelkopf (Hypholoma fasciculare), der ein Giftpilz ist "und immer grünlich gefärbte Lamellen hat", wie Fischer sagt. "Daneben gibt es einen ähnlich aussehenden Pilz, den Graublättrigen Schwefelkopf, Hypholoma capnoides, der grau gefärbte Lamellen hat und ein guter Speisepilz ist", erklärt der Experte.

Manfred Fischer sagt: „Die meisten Vergiftungen nach dem Genuss von Pilzmahlzeiten sind nicht den eigentlichen Giftpilzen geschuldet, sondern sind das Resultat einer Eiweiß-Zersetzung. Fäulnis macht auch den besten Speisepilz zum Giftpilz.“ Fischer empfiehlt: „Lassen Sie deshalb alte Pilze im Wald stehen und für die Verbreitung ihrer Sporen sorgen.“

Bei einem Spaziergang durch den Bad Wörishofer Wald findet man zahlreiche Pilzsorten, einige davon tragen sehr einprägsame Namen. Dazu gehört auch der „Semmelgelbe Schleimkopf“. Bild: Maria Schmid

Ein einziger, durchschnittlich großer Fruchtkörper bringe es da schon mal auf einen Sporenabwurf von 30 bis 40 Millionen Sporen pro Stunde, erläutert Manfred Fischer. Sie sind winzig und können überall hin vordringen.

Deswegen fänden sich Pilzsporen auch im Grönlandeis und Schimmelpilzsporen in jedem Kühlschrank, so Fischer.

In Deutschland wurden von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie mehr als 11.000 Pilzarten beschrieben. Weltweit wird diese Zahl der Pilzarten auf drei bis fünf Millionen geschätzt. In Bayern seien es 5000 Pilzarten, sagt Fischer. Und gewiss ist, dass sie zum größten Teil mit Schwermetallen, Blei, Arsen oder auch vom radioaktiven Cäsium 137 belastet sind. Man solle deshalb pro Woche nicht mehr als 250 Gramm Wildpilze essen, sagt Fischer.

Lesen Sie auch:

Themen folgen