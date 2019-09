vor 19 Min.

Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Die Polizei hat in Mattsies einen Autofahrer unter Drogeneinfluss erwischt.

Ein 26-Jähriger Mann ist in Mattsies von der Polizei aufgehalten worden - was die Beamten dabei feststellten, hat Konsequenzen für den Mann.

Bei einer Verkehrskontrolle am Montagmorgen in Mattsies stellten die Polizisten fest, dass ein 26 Jahre alter Autofahrer unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Laut Polizei bekam der junge Mann eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit.

