06.12.2019

Punktlandung bei den Finanzen

Ab März will Wiedergeltingen schuldenfrei sein

Als Punktlandung bezeichnete Kämmerer Claus-Dieter Hiemer, der zusammen mit seinem Stellvertreter Christian Schöffel gekommen war, die finanzielle Lage der Gemeinde mit Abschluss der laufenden Legislaturperiode. Man werde im März 2020 schuldenfrei sein.

Im Jahre 2012 standen 362.000 Euro Schulden zu Buche. Diese Summe wurde kontinuierlich abgebaut, was nur wegen der guten Einkommensentwicklung möglich war. Sprudelte die Gewerbesteuer im Jahre 2013 gerade mal 84.000 Euro in die Kassen, waren es in diesem Jahr mehr als 700.000 Euro. Ähnlich verhielten sich die Einnahmen aus der Einkommenssteuerbeteiligung. Diese lagen im Jahre 2010 noch bei 508.000 Euro, in diesem Jahr könnten fast 850.000 Euro erreicht werden.

Die Kehrseite ist allerdings, so Hiemer, dass auch die Abgaben in den vergangenen Jahren gestiegen seien, so werde die Kreisumlage heuer mit 605.000 Euro und 2020 mit 725.000 Euro zu Buche schlagen. Die positive finanzielle Entwicklung schlage sich auch in den Haushalten nieder.

So werde Wiedergeltingen in diesem Jahr rund 1,9 Millionen Euro investieren. Das Geld fließe in so wichtige Maßnahmen wie in die Planung des neuen Kindergartens, der Verbesserung der Breitbandversorgung und der Erschließung von neuen Baugebieten. Hiemer bezeichnete das laufende Jahr als ein Jahr der Konsolidierung. Die positive Entwicklung der Gemeinde sehe man auch an der Steuerkraft je Einwohner.

Diese lag im Jahr 2017 bei 686 Euro. Im Jahr 2020 werden es 1.066 Euro sein. Allerdings liege der beste Wert im Landkreis bei 5471 Euro, der schlechteste bei 656. Der Durchschnittswert liege bei 1195 Euro, somit liege Wiedergeltingen knapp unter dem Durchschnitt und auf Platz 20 im Ranking aller Landkreisgemeinden. (un)

