vor 35 Min.

Rabiater Fahrradfahrer schlägt Mutter mit der Faust

Ein Fahrradfahrer hat in Buchloe eine 39-jährige Frau attackiert, die mit ihrer Tochter an einer Fußgängerampel stand.

Laut Polizei hatte er sich von hinten genähert und ihr im Vorbeifahren mit der Faust auf die Rippen geschlagen. Das Motiv ist noch unklar, laut Polizei könnte es ein versuchter Handtaschenraub gewesen sein. Die Frau erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 7 Uhr an der Karwendelstraße auf Höhe des Bahnhofs. Der Fahrradfahrer entfernte sich in Richtung eines nahe gelegenen Milchverarbeitungsbetriebs. Die Polizei bittet um Hinweise.

