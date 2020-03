vor 37 Min.

Rainer Schaal (CSU)

Zuhören, Kümmern und Handeln – den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Genau das sehe ich als Aufgabe eines Landrats und genau so will ich arbeiten!

Kommunalpolitik ist sehr konkret. Es geht darum, wie jeder Einzelne seine Chancen möglichst gut nutzen und seine Probleme bewältigen kann. Wir Kommunalpolitiker wollen und können alle helfen und anpacken. Ich will dazu eine ganzheitliche Sichtweise, meine Erfahrung und viel Optimismus einbringen.

Am dringendsten „schwäbischen Mächelergeist“ und am wenigsten „zanna und kneischta“.

Ich werde mit Kreisräten und Bürgermeistern Vieraugengespräche führen und versuchen, möglichst viele Mitarbeiter kennenzulernen. Zudem sehe ich Klärungsbedarf, was die Versorgung in der Kurzzeitpflege betrifft und werde mit dem Memminger OB Schilder die regionale Ausweitung des Modellprojekts „Mobilität neu denken“ angehen.

Zehn und deshalb müssen wir reale Handlungsmöglichkeiten des Landkreises nutzen. Wir wollen schließlich bis 2030 klimaneutral werden!

Der „saure Regen“, der unsere Waldkronendächer durchlöchert hat. Vom Schwefeldioxid spricht heute übrigens keiner mehr, weil gute Politik das Problem gelöst hat.

Sigmar Gabriel. Weil er ehrlich, engagiert und erfolglos versucht hat, seine SPD für den unglaublichen Wert zu begeistern, eine Volkspartei zu sein.

Ob digital oder analog – wichtig ist mir eine Kommunikation auf Augenhöhe – mit Anstand und Respekt für alle, die mitreden, mitlesen, mithören oder auch nur Gesprächsstoff sind. Bei aller Zweckmäßigkeit unserer virtuellen Welt brauche ich für und um mich Menschen aus Fleisch und Blut.

Meine jugendliche Gelassenheit in Bezug auf Halteverbote und Tempolimits habe ich mit zunehmender Reife und Bußgeldhöhe hinter mich gebracht. Sicher habe ich auch schon gegen andere Vorschriften verstoßen – ohne es zu wollen, und staune sogar als erfahrener Jurist immer wieder, was eigentlich alles verboten ist.

