Bürgerversammlung in Rammingen wird verschoben

Plus Leere Fördertöpfe und steigende Inzidenzen beschäftigen die Ramminger Gemeinderäte.

Schon einmal, fast genau vor einem Jahr, stand die Ramminger Verwaltung um Bürgermeister Anton Schwele vor der Frage: die Bürgerversammlung durchführen, oder nicht? Der hohe Inzidenzwert damals hatte schließlich eine Entscheidung überflüssig werden lassen und so fiel die Veranstaltung aus. Viel besser sieht es allerdings auch in diesem Jahr nicht aus.