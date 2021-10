Rammingen

vor 19 Min.

Vom Vergnügen, ein Depp zu sein

Plus Toni Lauerer lässt bei seinem Gastspiel im Ramminger Stern kein lustiges Fettnäpfchen aus.

Von Maria Schmid

„Das sind doch lauter Deppen!“ so das Fazit von Toni Lauerer, der humoristische Spitzen-Kabarettist aus der Oberpfalz, über diverse Erlebnisse in seinem Leben. Damit hatte er auch schon den Tenor auf den Abend im Gasthof Stern in Rammingen gelegt. Schon beim Eintreten in den Saal – in den vergangenen Jahren war er mehrmals durch Veranstalter Tscharlie Hemmer im Braustadel aufgetreten – blickte er sich um und meinte: „Schöner Saal!“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .