vor 2 Min.

Regina Leenders will 2021 für die SPD in den Bundestag

Die Memmingerin stellt sich und ihre Anliegen auf dem Parteitag am 3. Oktober vor

Die 29-jährige Memmingerin Regina Leenders bewirbt sich als Kandidatin für die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Sie will für die SPD im Wahlkreis 257 ein Mandat erringen. Der SPD-Unterbezirk Memmingen-Unterallgäu unterstützt die Kandidatur.

Sie steht im Theater Memmingen auf der Bühne

Leenders ist in Memmingen kein unbeschriebenes Blatt. Unter ihrem Mädchennamen Regina Vogel steht sie am Landestheater Schwaben auf der Bühne. Geboren wurde sie 1990 in Recklinghausen und kam 2016 nach Memmingen. Aufgewachsen ist Leenders in Braunschweig.

Für die SPD Memmingen stand sie bei den diesjährigen Kommunalwahlen auf der Stadtratsliste und ist seit fast einem Jahr die Vorsitzende der hiesigen Jusos. Neben der SPD engagiert sich Leenders in der Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger (GDBA) als Vorsitzende des GDBA-Ortsvereins und als Vorsitzende der NV-Solo-Gruppe am Landestheater Schwaben und vertritt somit die Arbeitnehmerrechte ihrer Kollegen.

Steuergerechtigkeit und Gesundheitspolitik sind ihr wichtig

Regina Leenders setzt sich politisch unter anderem für sichere Beschäftigungsverhältnisse, Bürgergeld, steuerliche Gerechtigkeit, eine neue Gesundheitspolitik und sozialdemokratische Antworten auf die Klimakrise ein. Ein tiefes Anliegen ist ihr auch der Kampf gegen Rechtsextremismus und diskriminierendes Gedankengut. Beim Parteitag der Memminger SPD am Samstag (3. Oktober) wird sich Leenders vorstellen und ihre politischen Pläne genauer erläutern.

Der Wahlkreis 257 umfasst unter anderem die Städte Memmingen, Mindelheim, Kaufbeuren und Bad Wörishofen, den Landkreis Ostallgäu und weite Teile des Landkreises Unterallgäu.

Im November findet eine Wahlkreiskonferenz statt. Dabei geht es um die endgültige Aufstellung der Kandidaten. (mz)

Lesen sie auch: Das neue Leben des Abgeordneten Brunner