Rezepte für ein stressfreies Weihnachtsessen

Plus Wie Sie auch ohne großen Zeitaufwand ein köstliches Weihnachtsessen zubereiten können, erklären die Expertinnen der Hauswirtschaftsschule Mindelheim.

Nun steht Weihnachten doch schneller vor der Tür als erwartet – war nicht eben erst der erste Advent? Letzte Geschenke müssen noch gekauft werden und der Christbaum ist auch noch nicht geschmückt. Für Backen und Kochen bleibt da nicht mehr viel Zeit. Aber auch für ein raffiniertes Weihnachtsessen muss man nicht lange in der Küche stehen.

Romana Ledermann ist Absolventin der anderthalbjährigen Ausbildung als Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung. Einmal in der Woche besuchte sie die Landwirtschaftsschule und erlernte dort zahlreiche praktische Fertigkeiten in den Bereichen Hauswirtschaft, Familien- und Haushaltsmanagement.

Erst Kässpatzen, dann Spätzle mit Ochsenbäckle - so spart man sich Arbeit

Bei der gelernten medizin-technischen Assistentin gibt es an Heiligabend Käsespätzle mit Salat. „Die isst mein zweijähriger Sohn Matthias so gerne“, sagt sie. Ihr Tipp: „Einfach ein paar Spätzle mehr machen, dann reichts auch noch für die Feiertage.“

Zu den übrigen Spätzle serviert sie dann am nächsten Tag Ochsenbäckle (siehe Rezept unten). Die sind ebenfalls leicht zu machen und während die Bäckchen im Ofen vor sich hin schmoren, bleibt sogar noch Zeit für die Familie. Als Beilage gibt es klassisch Rotkohl, den man, wenn man ihn wie die Türkheimerin selbst zubereitet, auch auf Vorrat kochen kann.

Diese Plätzchen sind auch auf die Schnelle noch gemacht

Wem jetzt auch noch die Plätzchen vor Heiligabend ausgegangen sind und wer noch schnell Nachschub braucht, der kann mit einem einfachen Mürbteig wunderschönes Gebäck zaubern. Butter, Mehl, Zucker, Eier und ein paar Nüsse, das hat wahrscheinlich jeder zu Hause. Elke Hafner, Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung, präsentiert uns ein paar Rezepte für perfekte Last-Minute-Plätzchen.

Da wären zum Beispiel die Aprikosentaler, die nicht nur nett aussehen, sondern auch gut schmecken und obendrauf super schnell und einfach zu machen sind. Man nehme einen klassischen Mürbteig aus Mehl, Butter, Zucker, Eier und Salz, forme ihn zu einer Rolle, schneide sich dünne Scheiben davon ab, betupfe diese dann mit etwas Aprikosenmarmelade und ab in den Ofen damit. Während die Taler backen, kann man schon die nächste Sorte zubereiten.

Die Zutaten für die Fruchtberge hat man fast immer zuhause

Ähnlich simpel und mindestens genauso schmackhaft sind die sogenannten Fruchtberge (siehe Rezept unten): Rührteig mit ein paar Trockenfrüchten vermischen, im Ofen backen und zum Schluss mit etwas Schokolade oder getrockneten Himbeeren verzieren.

Romana Ledermann legt den MZ-Lesern noch ihre legendären Mandelsplitter ans Herz. „Ideal zur Resteverwertung“, sagt sie. Einfach die Nüsse, die man noch so angebrochen in der Schublade liegen hat, mit der übrigen Schokolade vermischen und kleine Häufchen bilden. Makronen seien auch geeignet zur Resteverwertung. „Die sind dank der gebackenen Eiweißmasse auch nicht so fettig“, meint sie. Die Makronen und Mandelsplitter seien auch die schnellste Plätzchenvariante. „Unter einer Stunde locker zu schaffen“, ergänzt die junge Mutter. Also dann: Auf die Plätzchen, fertig, los!

Geschmorte Ochsenbäckle

Zutaten:

2 Ochsenbäckchen (1000 bis 1200 Gramm)



Rinderknochen



Butterschmalz



Wurzelgemüse



2 Esslöffel Tomatenmark



150 Milliliter Portwein



5 Thymianzweige



1 Flasche Rotwein



0,5 Liter Rinderfond



3 Lorbeerblätter



2 Knoblauchzehen



8 Wacholderbeeren



1 Esslöffel Senfkörner



Salz und Pfeffer



Zubereitung:

Das Fleisch salzen und zusammen mit den Rinderknochen von allen Seiten scharf anbraten. Gemüse zugeben und mit anbraten. Mit Rindfleischfond und Wein ablöschen, Gewürze zugeben und im geschlossenen Topf bei niedriger Temperatur (140 Grad Ober- und Unterhitze) im Backofen für drei bis vier Stunden sanft weitergaren.

Nach Ende der Garzeit die Soße passieren und gegebenenfalls mit Stärkemehl etwas binden.

Tipp:

Am Heiligabend gibt es bei Familie Ledermann Kässpatzen. Sind gut vorzubereiten, schmecken allen und haben den großen Vorteil: Fürs Festtagsmenü sind die Spätzle schon fertig.





Fruchtberge

Zutaten:

75 Gramm Butter



75 Gramm Zucker



1 Esslöffel Vanillezucker



1 Ei



200 Gramm Mehl



1/2 Teelöffel Backpulver



1/2 Teelöffel Zimt



1 Messerspitze Nelken



75 Gramm gemahlene Mandeln



1 bis 2 Esslöffel Amaretto



50 Gramm Cranberries



50 Gramm weiße Kuvertüre



Zubereitung:

Die Butter mit dem Zucker schaumig rühren. Das Ei dazugeben. Die restlichen Zutaten unterrühren. Mit zwei Teelöffeln walnussgroße Häufchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen und backen.

Backzeit: 10 bis 15 Minuten bei 180 Grad Ober-/ Unterhitze (160 Grad bei Heißluft). Abkühlen lassen und mit der geschmolzenen Kuvertüre verzieren.