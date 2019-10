05:51 Uhr

S’Lem passt beim "Addnfahrer" in einen Urinbecher

Der „Addnfahrer“ ist mit seinem Programm "S'Lem is koa Nudelsubbn" ins Mindelheimer Forum gefahren und lotet dort die Grenzen des Anstands aus.

Vom übervollen Pissbecher bei der Musterung über den versemmelknödelten Oralsex mit Pfefferminzbonbon hin zum verstoffwechselten Thai-Essen … das nennt man einen Spannungsbogen, den der „Addnfahrer“ mit seinem Programm „S’Lem is koa Nudelsubbn“ da im Mindelheimer Forum aufbaute. Da braucht man entweder viel Bier, also selber, womöglich intravenös, oder eine sehr, sehr hohe Toleranzschwelle. Aber, hey: Über Humor lässt sich bekanntlich nicht streiten.

Man muss nicht über zu volle Urinbecher und eine Ärztin mit beginnendem Parkinson, die diesen Becher dann verschüttet, lachen können. Niveau und Anspruch sind eben relativ. Mitten unter diesen – wie es schon die Vorschau ankündigte – groben Humor mischen sich allerdings folgende Geschichtchen: Früher, wobei ja unklar ist, welches „früher“ der aus dem Youtube-Klick-Wahn-Boden gestampfte Erfolgs-Komödiant da meint, da habe es „so ein Haus gegeben, in dem solche … äh, solche, also na ja“, die Eltern hätten da gesagt, er solle lieber nicht dorthin gehen, sonst komme er nicht mehr zurück. Im nächsten Satz wird klar, er meint „Türken, Albaner und so was“. Und dann hofft man noch, es ist Satire und er schmeißt gleich all jene, die gar zwischenapplaudierten hinaus, weil sie die Satire nicht erkannten. Doch nein, es ist bitterer Ernst, nämlich tatsächlich als komischer Witz gedacht, geht es doch so weiter, dass leider die Angebetete auch dort wohnte und ihr Vater so gern Kasseler kocht. „Da freu’n sich die Moslems.“

Der "Addnfahrer" wettert im Mindelheimer Forum gegen Klimaaktivisten und Vegetarier

„Addnfahrer-Gaudi“ ist oft Niveau-Limbo und beweist, dass Meinungsfreiheit inzwischen vor allem damit zu tun hat, die Grenzen des Anstands auszuloten. Wenn dann auf der Bühne die guten alten Zeiten der Musterung und der Wehrpflicht bejubelt werden, weil „damals“ der Jugend noch Werte mitgegeben worden seien, denn „dann wäre so ein Scheiß wie Fridays for Future erst gar nicht aufgekommen“, so vermutet man natürlich einen sehr alten Geist und wundert sich überdies, welch großen Jubel das unter dem mehrheitlich jungen Publikum auslöst.

Nach der Pause steht er da, ups, mit offener Hosenfalle. „Ich hab eben Bereitschaft“ – was durchaus den Verdacht nahelegt: Da gibt es ja vielleicht doch einen Zusammenhang zwischen Meinung und Humoranspruch. Dass sogar in der Bravo, die ebenfalls für Scherze herhalten muss, über die „Rettung der Meere“ berichtet wird, entlockt ihm „Ja, dann rettet ihr mal.“ Und klar doch, eins darf natürlich nicht fehlen: „Vegetarier, alle deppert und hoffentlich bald ausgestorben.“ In solchen Momenten erschließt sich wenigstens, weshalb Schweinefleisch und Leitkultur in vielen Köpfen zusammenpassen.

Man kann das machen, viele können da auch lachen, offensichtlich und leider nicht aus Verlegenheit. Ob man allerdings auch noch Zwischenapplaus geben und jubeln muss, ist eine andere Frage. Die muss sich jeder selbst stellen und beantworten. Vielleicht auch nach einem Blick auf aktuelle gesellschaftliche Diskussionen, hin und wieder gewiss hilfreich. Womöglich wirft man dann einen anderen, kritischeren Blick auf viele dieser Witze. Wer befreit und unbeschwert lachen will, kann dies gewiss auch ohne Diskriminierung. (tisch)