Seit 70 Jahren Gewerkschafter

Hans Goller wurde 1949 Mitglied – und ist von seiner Entscheidung weiterhin überzeugt

Man schrieb das Jahr 1949: Am 23. Mai wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet und Bonn zur Bundeshauptstadt ernannt. Theo Lingen sang „Der Theodor im Fußballtor“ und im Kino lief „Der Dritte Mann“ mit Orson Wells. Für den damals 20-jährigen Hans Goller war es ein selbstverständlicher Schritt, in die Gewerkschaft einzutreten. Das ist 70 Jahre her – und weil er immer noch Mitglied ist, wurde er nun bei der Verdi-Jahresversammlung des Mindelheimer Ortsvereins geehrt.

Hans Goller betonte, dass das, was heute geerntet würde, durch die Arbeit der Gewerkschaften damals gesät worden sei. Werner Röll, Verdi-Geschäftsführer im Bezirk Allgäu, hatte sich für Hans Goller und die weiteren Jubilare etwas Besonderes ausgedacht: Er ließ nicht nur die größten Hits der Jubeljahre hören, sondern erzählte auch von den besonderen Ereignissen dieser Zeiten.

Die Mindelheimer Ortsvorsitzende Sabine Krüger überreichte gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Franz Wiblishauser die Urkunden, Ehrennadeln und eine Geschenkkiste mit viel frischem Obst. Zu den Geehrten gehörten für 55 Jahre Mitgliedschaft Walter Sieber und Johann Boos. Ein halbes Jahrhundert sind Gudrun Sieber, Kurt Spennesberger und Roman Klarmann treue Mitglieder. Seit 1979, also seit 40 Jahren, sind Wilhelm Boeck, Charlotte Schowe und Erika Filser in der Gewerkschaft.

Zweiter Bürgermeister Hans-Georg Wawra beglückwünschte die Jubilare im Namen der Stadt und des Landkreises: „Die Gewerkschaft spielt eine immer wichtigere Rolle. Sie sind für uns ein Garant, dass in unserem Land ein Ausgleich geschaffen wird.“ Unternehmer und Mitarbeiter säßen in einem Boot. Die Gewerkschaften sicherten sozialen Frieden. Sabine Krüger sprach von den regelmäßigen Treffen, in denen seit vielen Jahren in Workshops, auch mit anderen Gewerkschaften, Ideen entwickelt würden. Dazu seien auch Betriebsräte eingeladen.

Werner Röll zitierte den neuen Mann an der Spitze der Gewerkschaft Verdi, Frank Wernecke: „Wir wollen Spaltung überwinden auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft. Wann immer das notwendig ist, dann kämpfen wir auch für diese Ziele, verteidigen diese Demokratie. Und deshalb stehen wir immer auf gegen Hass, gegen Ausgrenzung, gegen Fremdenfeindlichkeit.“ Röll sprach über Soziale Gerechtigkeit, Altersarmut, Wohnen, Wasser und Bildung, über gute Arbeitsbedingungen, Umweltschutz und Allgemeinbildung.

Die bisherigen Erfolge seien Tariferhöhungen, Mindestlohn, Festschreibung vom Rentenniveau, eine verbesserte Pflegeversicherung und die Bekämpfung des Pflegenotstands sowie vieles andere mehr. Um noch viel mehr zu erreichen, brauche es starke Gewerkschaften. Der Dank ging an alle Jubilare, vor allem an die, die auch nach ihrem Renteneintritt die Gewerkschaft weiter durch ihre Mitgliedschaft stärken. Für musikalische Unterhaltung sorgte Ehrenmitglied Roman Klarmann mit seinem Akkordeon. (sid)

